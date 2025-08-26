scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा, सब्जी बेचने आया शख्स भी डॉग अटैक में घायल- VIDEO

पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में आवारा कुत्ते के हमले से पांच साल का बच्चा और सब्जी बेचने वाला घायल हो गया. बच्चे के पिता ने बताया कि पड़ोसी की मदद से बच्चे की जान बची. परिवार ने डॉग लवर और एनजीओ पर सवाल उठाए. एमसीडी ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर शेल्टर भेजने की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
पूर्वी दिल्ली में कुत्ते ने बच्चे को काटा, परिवार ने बचाया. (Photo- Screengrab)
पूर्वी दिल्ली में कुत्ते ने बच्चे को काटा, परिवार ने बचाया. (Photo- Screengrab)

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस कॉलोनी इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है. बीते दिन कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने पहले पांच साल के बच्चे को काट लिया और उसके बाद सब्जी बेचने आए एक युवक को भी घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. आए दिन कॉलोनी में रहने वाले कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे लोग परेशान हैं.

एमसीडी के रामकिशोर शर्मा ने जानकारी दी कि विवेक विहार से एक परिवार अपने रिश्तेदार से मिलने पुलिस कॉलोनी आया था. इस दौरान पांच साल का बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया. इसके तुरंत बाद उसी कुत्ते ने सब्जी बेचने वाले युवक को भी काट लिया. उन्होंने कहा कि इस तरह कुत्तों के काटने के मामले सामने आने के बाद ऐसे कुत्ते को पकड़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: 'दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा', आसनसोल में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर दंपत्ति के साथ मारपीट

सम्बंधित ख़बरें

Election Commission.
'घुसपैठियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं?' चुनाव आयोग ने SIR पर जनता से पूछे ये पांच सवाल 
An animal lover feeds sweets to a stray dog in New Delhi (Photo: PTI)
कहीं माइक्रोचिपिंग, कहीं आवारा छोड़ने पर सख्त सजा... दूसरे देशों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर क्या हैं नियम? 
वंतारा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
वंतारा के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया एसआईटी का गठन  
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजनयिक चैनलों का सहारा लेने का निर्देश दिया (File Photo: ITG)
अशोका यून‍िवर्स‍िटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल पर लगाई रोक 
Supreme Court on Comedians
Stand up comedians को Supreme Court का निर्देश! 

बच्चे नित्यश उप्रेति के पिता ने बताया कि यह घटना दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर हुई. उन्होंने कहा, "मैं अपने बेटे के साथ ओमबीर भाई साहब के घर आया था. अचानक कुत्ते ने पीछे से अटैक किया. जैसे ही बेटा चिल्लाया, मैं दौड़ा और ओमबीर भाई साहब ने तुरंत कुत्ते को छुड़ाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए. अगर वे समय पर न होते तो मेरे बेटे को और भी चोट लग सकती थी. आज मेरा बेटा उनकी वजह से सुरक्षित है."

Advertisement

बच्चे की मां बोली- डॉग लवर और एनजीओ वाले इंसानों से ज्यादा कुत्तों की चिंता

बच्चे की मां ने भी दर्दनाक अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बेटे को अस्पताल में घायल हालत में देखा तो आंसू रुक नहीं पाए. उनका आरोप है कि इलाके में रहने वाले कुछ डॉग लवर और एनजीओ वाले इंसानों से ज्यादा कुत्तों की चिंता करते हैं. उन्होंने कहा, "अगर यही घटना उनके बच्चों के साथ होती तो क्या वे भी ऐसा ही कहते?"

यह भी पढ़ें: ‘अगले जन्म में कुत्ते बनोगे...’, मीटिंग में गुस्साए निवेशक ने सुनाई ब्रह्मा जी की कहानी, दे दिया श्राप!

सब्जी बेचने वाला शख्स कुत्ते के हमले में घायल

सब्जी बेचने वाले खेमपाल ने बताया कि वह रोज कॉलोनी में सब्जी बेचने आता है. कल अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और गहरी चोटें आईं. उन्होंने कहा कि यह कुत्ता पहले कभी दिखाई नहीं दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement