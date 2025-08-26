दिल्ली में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा, सब्जी बेचने आया शख्स भी डॉग अटैक में घायल- VIDEO

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाना परिसर में स्थित पुलिस कॉलोनी इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है. बीते दिन कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने पहले पांच साल के बच्चे को काट लिया और उसके बाद सब्जी बेचने आए एक युवक को भी घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. आए दिन कॉलोनी में रहने वाले कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे लोग परेशान हैं.

एमसीडी के रामकिशोर शर्मा ने जानकारी दी कि विवेक विहार से एक परिवार अपने रिश्तेदार से मिलने पुलिस कॉलोनी आया था. इस दौरान पांच साल का बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया. इसके तुरंत बाद उसी कुत्ते ने सब्जी बेचने वाले युवक को भी काट लिया. उन्होंने कहा कि इस तरह कुत्तों के काटने के मामले सामने आने के बाद ऐसे कुत्ते को पकड़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: 'दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा', आसनसोल में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर दंपत्ति के साथ मारपीट

बच्चे नित्यश उप्रेति के पिता ने बताया कि यह घटना दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर हुई. उन्होंने कहा, "मैं अपने बेटे के साथ ओमबीर भाई साहब के घर आया था. अचानक कुत्ते ने पीछे से अटैक किया. जैसे ही बेटा चिल्लाया, मैं दौड़ा और ओमबीर भाई साहब ने तुरंत कुत्ते को छुड़ाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए. अगर वे समय पर न होते तो मेरे बेटे को और भी चोट लग सकती थी. आज मेरा बेटा उनकी वजह से सुरक्षित है."

Advertisement

बच्चे की मां बोली- डॉग लवर और एनजीओ वाले इंसानों से ज्यादा कुत्तों की चिंता

बच्चे की मां ने भी दर्दनाक अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बेटे को अस्पताल में घायल हालत में देखा तो आंसू रुक नहीं पाए. उनका आरोप है कि इलाके में रहने वाले कुछ डॉग लवर और एनजीओ वाले इंसानों से ज्यादा कुत्तों की चिंता करते हैं. उन्होंने कहा, "अगर यही घटना उनके बच्चों के साथ होती तो क्या वे भी ऐसा ही कहते?"

यह भी पढ़ें: ‘अगले जन्म में कुत्ते बनोगे...’, मीटिंग में गुस्साए निवेशक ने सुनाई ब्रह्मा जी की कहानी, दे दिया श्राप!

सब्जी बेचने वाला शख्स कुत्ते के हमले में घायल

सब्जी बेचने वाले खेमपाल ने बताया कि वह रोज कॉलोनी में सब्जी बेचने आता है. कल अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और गहरी चोटें आईं. उन्होंने कहा कि यह कुत्ता पहले कभी दिखाई नहीं दिया था.

---- समाप्त ----