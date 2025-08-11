scorecardresearch
 

'5 महीनों में पास हुए तीन बिल', दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने दी मानसून सत्र पर जानकारी

सीएम ने कहा कि चर्चा के समय विपक्ष के पास बोलने के लिए वक्ता तक नहीं थे. उन्होंने विधानसभा में फांसी घर को लेकर पिछली सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह झूठ था, जिसे गिराया गया. उनका कहना था कि पिछली सरकार के मुखिया की प्रवृत्ति झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जाने की रही है.

CM रेखा गुप्ता ने बताया कि यह सत्र 5 दिन चला और कई घंटों की कार्यवाही के बाद 5 महीनों में कुल 3 बिल पास किए गए. (File Photo: PTI)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही और उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह सत्र 5 दिन चला और कई घंटों की कार्यवाही के बाद 5 महीनों में कुल 3 बिल पास किए गए.

'171 बार विधायकों ने चर्चा में भाग लिया'
 
रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 साल में सिर्फ 14 बिल पास हुए थे, लेकिन इस बार सत्र में नियम 280 के तहत 171 बार विधायकों ने चर्चा में भाग लिया. उन्होंने कहा कि इस दौरान विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला.

'विपक्ष के पास बोलने के लिए वक्ता तक नहीं थे'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सत्र में सभी मुद्दों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि जनता को इससे बड़ा सुकून मिला है और उन्हें पेरेंट्स का प्यार और समर्थन मिल रहा है.

