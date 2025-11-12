दिल्ली ब्लास्ट: अब एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी, इन पांच हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ी

बुधवार को बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. एअरलाइन ने तुरंत सरकार द्वारा नियुक्त बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी को इसकी जानकारी दी. एअरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि हमारी वाराणसी जाने वाली एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना मिली थी. तय प्रोटोकॉल के तहत संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं तुरंत शुरू कर दी गईं.

फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करा लिया गया और सभी यात्रियों को उतार लिया गया है. विमान की पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही उसे दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी.

इसी बीच सूत्रों के अनुसार इंडिगो को भी पांच बड़े एअरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम के लिए सुरक्षा खतरे की डिजिटल सूचना मिली है. बताया जा रहा है कि ये धमकी ईमेल के बजाय किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेजी गई थी जिसे बुधवार दोपहर फ्लैग किया गया.

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार धमाके में 12 लोगों की मौत के बाद देशभर में हाई अलर्ट जारी है. इस हमले के बाद हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो नेटवर्क्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चलाए गए अभियानों में 2,900 किलो विस्फोटक जब्त किए हैं. अधिकारियों ने इस नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया है जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ है.

इस धमाके के बाद दिल्ली एअरपोर्ट पर भी सुरक्षा प्रोटोकॉल और सख्त कर दिए गए हैं. एअरपोर्ट ऑपरेटर DIAL ने यात्रियों को आगाह किया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लग सकता है. यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी उड़ान से काफी पहले एअरपोर्ट पहुंचे. फिलहाल देशभर के बड़े ट्रांजिट प्वाइंट्स पर अलर्ट जारी है और जांच एजेंसियां इस धमाके और इससे जुड़े आतंकी नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए हैं.

