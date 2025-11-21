scorecardresearch
 

प्रदूषण की मार... दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी खेल गतिविधियों पर लगाई रोक

दिल्ली-NCR की बेहद खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और खेल संघों में होने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को अगले आदेश तक रोक दिया है. यह कदम CAQM के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया कि नवंबर-दिसंबर की सभी प्रतियोगिताएं बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्थगित की जाएं.

आदेश दिल्ली सरकार के अधीन सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. (File photo: ITG)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली सभी शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश जारी किया है.

सभी खेल गतिविधियों पर रोक

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी निर्देशों के बाद लिया गया है. आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि नवंबर और दिसंबर में निर्धारित सभी खेल प्रतियोगिताओं को मौजूदा वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए टालना आवश्यक है, ताकि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरा न हो.

इन स्कूलों पर लागू होगा आदेश

नए आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूल, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और मान्यता प्राप्त खेल संघों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.

