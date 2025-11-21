प्रदूषण की मार... दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी खेल गतिविधियों पर लगाई रोक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली सभी शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश जारी किया है.

सभी खेल गतिविधियों पर रोक

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी निर्देशों के बाद लिया गया है. आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि नवंबर और दिसंबर में निर्धारित सभी खेल प्रतियोगिताओं को मौजूदा वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए टालना आवश्यक है, ताकि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरा न हो.

इन स्कूलों पर लागू होगा आदेश

नए आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूल, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और मान्यता प्राप्त खेल संघों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.

