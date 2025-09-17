scorecardresearch
 

'घुसपैठियों के वोट के सहारे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस, हम SIR...' अमित शाह ने साधा निशाना

त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पर भरोसा नहीं है.

अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया (Photo: X/@AmitShah)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनवाईं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजनस, अनुच्छेद 370, मोदी की कार्यशैली, अर्थव्यवस्था, जीएसटी में राहत और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा की.

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में देश को सुरक्षित करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है. उन्होंने कहा कि मोदी ने हर गरीब के घर तक नई सुविधाएं पहुंचाई हैं और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भरा है.

अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर का विकास और करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक काम मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं.

अनुच्छेद 370 और कश्मीर

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा का वर्षों पुराना संकल्प था, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया. उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश की अखंडता को मजबूत करने वाला कदम है.

मोदी की कार्यशैली और अर्थव्यवस्था

अमित शाह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने 24 साल के राजनीतिक करियर में कभी छुट्टी नहीं ली. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हर पल देश और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है.

उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा.

विकास और दिल्ली में नई परियोजनाएं

शाह ने दिल्ली में कचरे के पहाड़ खत्म करने के लिए वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट का जिक्र किया. नरेला-बवाना और ओखला में प्रतिदिन हजारों टन कचरे को बिजली में बदलने की सुविधा शुरू हुई है. उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार से ऊंचे कचरे के पहाड़ अब अदृश्य हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: आज से 2 अक्टूबर तक देशभर में चलेगा ये बड़ा अभियान, पीएम मोदी ने की शुरुआत

जनकल्याण और जीएसटी में राहत

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 395 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया है या फिर केवल 5% रखा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पाद खरीदें ताकि ‘समृद्ध भारत’ का सपना पूरा हो सके.

कांग्रेस और घुसपैठ का मुद्दा

अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उनकी ‘घुसपैठिया बचाओ यात्रा’ का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मतदाता सूची में घुसपैठिए बने रहें क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पर भरोसा नहीं है. शाह ने कहा कि बीजेपी मतदाता सूची की शुद्धि और घुसपैठियों को हटाने के अभियान का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा, राहुल गांधी अभी-अभी कुछ दिन पहले एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर के निकले थे. राहुल गांधी किसको बचाने के लिए यात्रा निकले हैं? यह कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों बचाओ यात्रा लेकर के निकली है. मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं देश की जनता को बताने आया हूं कि घुसपैठियों की पहचान कर लीजिए घुसपैठियों की हमारी मतदाता सूची के अंदर बने न रहे. कांग्रेस वालों को भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है उनको घुसपैठियों पर भरोसा है.

मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं

त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि देशभर में मंदिरों में यज्ञ और हवन हो रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना कर रहा है.

उन्होंने रेखा गुप्ता को भी बधाई दी जिन्होंने दिल्ली में 17 योजनाओं की शुरुआत की. शाह ने कहा कि यह योजनाएं दिल्ली वासियों को नई सुविधाएं देंगी और युवाओं को सेवा की प्रेरणा देंगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और सहयोग को उजागर किया. उन्होंने बताया कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जो भी मांगें सरकार ने कीं, गृह मंत्री द्वारा उन्हें मंजूर किया गया. इससे यह साफ पता चलता है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अच्छा तालमेल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने ऐसे खत्म कर दी जाति की पिच पर खड़े क्षत्रपों की सियासत

रेखा गुप्ता ने यह भी जोर दिया कि पिछले 11 वर्षों तक उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया. उन्होंने विकास कार्यों को गिनाते हुए बताया कि दिल्ली में 1 लाख 25 हजार करोड़ के हाईवे, 9 हजार करोड़ यमुना सफाई, 2700 करोड़ आवासीय स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के लिए खर्च किए गए हैं.

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 28 लाख लोगों को नल कनेक्शन, 2350 करोड़ की राशि दिल्ली के स्कूलों को, और 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक प्रदान किया गया है. साथ ही, उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है और जीएसटी का लाभ नई पीढ़ी के लिए एक वरदान है.

