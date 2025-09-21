AAP ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा- राजेंद्र नगर के पार्कों में फैला ड्रग्स का आतंक

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के कई पार्कों में इंजेक्शन की खाली शीशियां मिल रही हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स लेने के लिए किया गया है. AAP ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार नशे की समस्या पर गंभीर कदम नहीं उठा रही है.
राजेंद्र नगर विधानसभा का मामला
AAP नेता दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायण गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स लेने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे राजेंद्र नगर में नशे का आतंक फैला हुआ है लेकिन बीजेपी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
राजेन्द्र नगर विधानसभा के नारायण गांव के तमाम पार्कों में इंजेक्शन मिल रहे हैं, यह इंजेक्शन Drugs में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में नशे का आतंक फैला हुआ है, लेकिन BJP सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
- @ipathak25 pic.twitter.com/OAe1f3VxIQ— AAP (@AamAadmiParty) September 21, 2025
सम्बंधित ख़बरें
'प्रधानमंत्री आवास से महज 5 से 7 किमी की दूरी'
दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें इंजेक्शन की खाली शीशियां और इस्तेमाल की जा चुकीं सिरिंज का ढेर नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि यह सबकुछ प्रधानमंत्री आवास से महज 5 से 7 किमी की दूरी पर हो रहा है.
'इसी वार्ड में रहते हैं बीजेपी के विधायक'
उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर से बीजेपी विधायक इसी वार्ड में रहते हैं और ये पार्क उनके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है. ड्रग्स पूरी विधानसभा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है. एक साल पहले मैंने इस समस्या को विधानसभा में उठाया था. वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया. अगर मैं यह कहूं कि तब से अब के हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा.