छत्तीसगढ़ में होने वाली न्यूड पार्टी से पहले पुलिस का एक्शन, फार्म हाउस मालिक गिरफ्तार

रायपुर में 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' यानी कि 'न्यूड पार्टी' पार्टी होने वाली थी. जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. लेकिन पार्टी से पहले ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

न्यूड पार्टी से पहले पुलिस का एक्शन. (Photo: Representational )
न्यूड पार्टी से पहले पुलिस का एक्शन. (Photo: Representational )

राजधानी रायपुर में 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' यानी कि 'न्यूड पार्टी' का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था. यह पार्टी अपरिचित क्लब द्वारा 21 सितंबर को भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस में आयोजित की जाने वाली थी. जिसमें युवाओं को अपनी शराब खुद लाने तक की अनुमति दी गई थी. हालांकि, आयोजन से पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

21 सितंबर को होने वाली थी पार्टी

गिरफ्तार आरोपियों में पार्टी आयोजक, फार्म हाउस मालिक से लेकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्रमोटर तक शामिल हैं. जानकारी के अनुसार 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर "Aparichit Club Present” नाम से वायरल हो रहे पोस्टर की खबर पुलिस को लगी. इसके बाद पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर जांच में जुटी. इस दौरान पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि पार्टी 21 सितंबर को होगी. जिसका आयोजन 4 बजे से मध्य रात्रि तक व्हीआईपी रोड के किसी फार्म हाऊस/पब/पूल में आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: होटल में पार्टी करते हुए अचानक युवक की हो गई मौत, मचा हड़कंप

इसके बाद पुलिस ने अपरिचित क्लब के संचालक और पूल पार्टी के आयोजकों एवं मोबाइल नंबर के धारकों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 4, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट एवं धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए. जिसके बाद साइबर विंग टीम द्वारा सोशल मीडिया की मदद ली गई और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

न्यूड पार्टी मामले पर कांग्रेस ने साधा निशाना

न्यूड पार्टी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने BJP पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिना सरकार की शह के इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं संभव ही नहीं. यह पूरा मामला बीजेपी सरकार की  “नग्न सोच” को उजागर करता है. बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में ही ऐसे लोग बेलगाम हो रहे हैं. 

यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने की एक साजिश है. राज्य में गलत परंपरा शुरू करने का काम चल रहा है. वहीं बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोर निंदा की. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए.

