दिल्ली: होटल में पार्टी करते हुए अचानक युवक की हो गई मौत, मचा हड़कंप

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में न्यू उस्मानपुर स्थित एक होटल में शनिवार रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान ब्रह्मपुरी निवासी मोहित गर्ग के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मोहित ने उसी दिन होटल में कमरा बुक कराया था और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था. पार्टी के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा.

पार्टी के दौरान युवक की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को रात 9:30 बजे सूचना मिली कि न्यू उस्मानपुर के सेकंड पुश्ता स्थित एक होटल के कमरे में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मोहित गर्ग को तुरंत जेपीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि मोहित गर्ग ने शनिवार को ही होटल में चेक-इन किया था. दिन में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. फिलहाल मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि स्पष्ट हो सके कि मौत कैसे हुई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर होटल के कमरे से सैंपल और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में कौन-कौन लोग मौजूद थे और घटना से पहले तक क्या घटनाक्रम हुआ.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मोहित गर्ग की मौत नशे, किसी जहरीले पदार्थ या अन्य कारणों से हुई.

---- समाप्त ----