रायगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके के राजीव नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर शव घर के भीतर दफना दिए गए. चार दिन तक घर बंद रहा. बदबू आने पर पुलिस ने पहुंचकर चारों शव बरामद किए. मृतकों में पति, पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

एक परिवार के चार लोगों की हत्या (Photo: Screengrab)
एक परिवार के चार लोगों की हत्या (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। खरसिया के राजीव नगर इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारे ने शवों को घर के आंगन में दफना दिया और फरार हो गया।

मृतकों की पहचान बुधराम, उसकी पत्नी सहोद्रा और उनके दो बच्चे अरविंद और शिवांगी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार चार दिन से घर बंद था। मोहल्ले में बदबू फैलने लगी तो एक युवक ने घर के अंदर झांका। खून के धब्बे देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के पिछवाड़े से चारों शव बरामद किए।

पड़ोसी महिला भुनेश्वरी यादव ने बताया कि परिवार की बड़ी बेटी बाहर पढ़ाई कर रही है और इसी वजह से बच गई। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये वारदात की है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

घटना की सूचना मिलते ही रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारी टीम फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच कर रही है और हर एंगल से मामले को देखा जा रहा है।

इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसने और क्यों पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है।

---- समाप्त ----
