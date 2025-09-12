scorecardresearch
 

किसका पीरियड है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा ... क्लासरूम में भिड़ गए दो टीचर, जमकर चले लात-घूंसे, VIDEO

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ के धारासीव हाई स्कूल में दो शिक्षक बच्चों के सामने आपस में भिड़ गए. समय पर क्लास लेने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि विज्ञान शिक्षक विनीत दुबे और हिन्दी शिक्षक कश्यप ने क्लासरूम में ही लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी. घटना CCTV में कैद होकर वायरल हो गई है.

क्लासरूम में भिड़ गए टीचर्स, चले लात घूंसे (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के धारासीव सरकारी हाई स्कूल में शिक्षा का मंदिर शर्मसार हो गया. यहां बच्चों को पढ़ाने की जगह दो शिक्षक आपस में भिड़ गए. दरअसल, स्कूल में समय पर नहीं पहुंचने को लेकर विवाद हुआ था. जानकारी के मुताबिक विज्ञान के शिक्षक विनीत दुबे समय पर क्लास लेने पहुंचे और अनुपस्थित रहने वाले हिन्दी के शिक्षक कश्यप क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगे.

बस फिर क्या था, देर से पहुंचे कश्यप सर को यह बात नागवार गुज़री. गुस्से में उन्होंने बच्चों को पढ़ा रहे विनीत दुबे पर क्लासरूम के भीतर ही हमला कर दिया. देखते ही देखते स्कूल का क्लासरूम कुश्ती का अखाड़ा बन गया. लात-घूंसों से शुरू हुई जंग बच्चों के सामने ही चलती रही. डर के मारे छात्र-छात्राएं क्लास से बाहर भाग निकले. पूरा घटनाक्रम स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.

बच्चों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट के बाद भी दोनों टीचर शांत नहीं हुए, बल्कि क्लास रूम से निकलने के बाद टीचर स्टाफ रूम में भी भिड़ गए.दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए आरोप लगाए. इस दौरान लड़ाई करते हुए एक टीचर दूसरे टीचर का वीडियो बना रहा था जो अभी वायरल हो रहा है.

मामले के बाद गांव और इलाके में यह चर्चा जोरों पर है कि 'बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी खुद समय पर स्कूल नहीं आते और आते ही पढ़ाने वाले गुरुजी पर बरस पड़ते हैं.' अब विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे शिक्षकों से बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? फिलहाल, घटना का वीडियो वायरल है और विभागीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

