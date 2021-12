तेजस्वी यादव की पत्नी की पहली तस्वीर आई सामने, पटना जाते हुए प्लेन में साथ आए नजर

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी करने के बाद पहली बार पत्नी राजेश्वरी उर्फ राशेल के साथ पटना पहुंचे. उनकी पटना आते वक्त प्लेन की तस्वीरें सामने आई हैं.

इस बारे में उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी जानकारी दी है. उन्होंने अपनी भाभी का स्वागत करते हुए उनकी फोटो भी साझा की है. इसमें तेजस्वी भी साथ में ही नजर आ रहे हैं. बता दें कि तेजस्वी ने हाल ही में राजेश्वरी से शादी की है.

तेजस्वी की शादी के बाद से ही उनके पटना आने को लेकर लगातार अटकलें लग रही थीं. हालांकि सोमवार की सुबह अचानक से ये जानकारी सामने आई थी कि तेजस्वी कल देर रात तकरीबन 1 बजे सड़क मार्ग से पटना आ गए हैं. आज वह अपनी पत्नी के साथ पटना के महावीर मंदिर और पटन देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. लेकिन सोमवार शाम को बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के पटना आने की जानकारी दी है.

Welcome to patna bhai nd bhabhi 🥰💕 pic.twitter.com/nVWEiqSuoY