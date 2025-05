World Hypertension Day: भारत का न्यू नॉर्मल और 'साइलेंट किलर' बन रहा हाई BP? ऐसे रखें कंट्रोल

World Hypertension Day 17 may: इस बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन का थीम 'अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मापें, इसे कंट्रोल करें, और लंबा जीवन जिएं (Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer)' रखा गया है. जानिए- क्या है इस थीम का अर्थ और कैसे हाइपरटेंशन से हम निपट सकते हैं.

Advertisement

X