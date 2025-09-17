scorecardresearch
 

110 किलो की न्यूट्रिशनिस्ट ने घटाया 50 Kg वजन, बताए वेट लॉस के 10 आसान तरीके

न्यूट्रिशनिस्ट शिखा अग्रवाल ने 50 किलो वजन घटाया है, उनका वजन 110 किलो से 60 किलो पहुंच गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वो 10 आसान टिप्स फॉलो किए हैं, जिनकी मदद से उन्हें वेट लॉस करने में मदद मिली.

भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बनी हुई है. (Photo:Instagram/@dr_shikhasingh)
Weight loss Tips: आजकल बढ़ता हुआ वजन न सिर्फ लुक्स बल्कि हेल्थ के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुका है. मोटापे से हर उम्र का इंसान परेशान है और इसे कम करने के लिए जिम, डाइटिंग सब कुछ कर रहे हैं. मगर असर नहीं नजर आ रहा है.  ऐसे में अगर आपको सही गाइडेंस और मोटिवेशन मिल जाए तो वेट लॉस का सफर मुश्किल नहीं रहता.

हाल ही में एक महिला ने अपने डेडिकेशन और 10 आसान टिप्स की मदद से पूरे 50 किलो वजन घटाकर सबको चौंका दिया है.  उन्होंने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज भी सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया है. न्यूट्रिशनिस्ट शिखा अग्रवाल ने भी इंस्टाग्राम पर 10 जरूरी पॉइंट्स बताए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी शख्स अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान और सक्सेसफुल बना सकता है

वेट लॉस के लिए 10 टिप्स 

वजन का बढ़ना-घटना आम है

कभी-कभी सही डाइट फॉलो करने के बावजूद भी आपका वजन बढ़ सकता है. इससे घबराएं नहीं,ये एक नॉर्मल बात है. बस अपनी डाइट और रूटीन को जारी रखें. 

वर्कआउट-डाइट को न छोड़ें

अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है तो दुखी न हों.अपनी डाइट और वर्कआउट को बीच में न छोड़ें, लगातार कोशिश करते रहें. 

मोटिवेट रहें

ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करें. कभी-कभी आलस या स्ट्रेस भी आ सकता है, ऐसे दिनों में भी अपनी फिटनेस जर्नी को जारी रखें.

रात में हल्की भूख लगना नॉर्मल है

अगर आपको रात में सोने से पहले थोड़ी भूख लगती है तो यह एक अच्छा संकेत है. इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसे गलत न समझे.

लोगों की बातों पर ध्यान न दें

जब आप वजन घटाना शुरू करते हैं तो लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. कुछ आपकी मेहनत को देखकर कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें.

क्रेविंग को कंट्रोल करें

वेट लॉस के दौरान आपको खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो सकती है. ऐसे में खुद को कंट्रोल करें और अपने दिमाग को दूसरी चीजों में बिजी रखें. 

वेट लॉस के दौरान आपको कभी-कभी चीट मील लेने का मन कर सकता है, लेकिन उस समय भी हेल्दी ऑप्शन चुनें. कम मात्रा में खाएं और अगले दिन से फिर से अपनी डाइट शुरू कर दें. 

मूड स्विंग्स को समझें

वेट लॉस के दौरान मूड में बदलाव होना आम बात है, इसे कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट करें या कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को शांत करे.

फिट कपड़ों को ट्राई करें

समय-समय पर अपने पुराने, फिट कपड़े पहन कर देखें, जब वे आपको ढीले लगने लगें तो समझ जाइए कि आपकी मेहनत रंग ला रही है. ये आपको और भी मोटिवेट करेगा.

धैर्य रखें

हर किसी का शरीर अलग होता है, हो सकता है आपका वजन धीरे-धीरे कम हो, जबकि किसी और का बहुत जल्दी. इसलिए धैर्य रखें और अपनी वेट लॉस जर्नी पर फोकस करें.

