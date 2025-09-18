150 किलो के लड़के ने प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर घटाया 76 किलो वजन, शेयर किया अपना सीक्रेट

वजन कम करने का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आता है कि घंटों जिम में पसीने बहाने होंगे या फिर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने होंगे, पर ऐसा नहीं है. वजन कम करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी और स्मार्ट डाइट की. आज हम आपको ऐसे ही एक लड़के की कहानी बताएंगे जिन्होंने प्रोटीन से भरपूर खाना खा कर अपना वजन कम किया.

इन दिनों नमन चौधरी नाम के एक लड़के की कहानी इंस्टाग्राम पर काफी वायरल है. नमन का वजन 150 किलो था लेकिन उन्होंने मेहनत कर घटाकर 3 साल में 74 किलो कर लिया. यानी कुल 76 किलो वजन कम किया. अब उन्होंने अपनी जर्नी से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर किया है. उनका कहना है कि उनके वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ा रोल 120 ग्राम प्रोटीन वाला मील प्लान था.

नमन का कहना है कि वजन कम करने के लिए बोरिंग खाना खाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए बस आपको स्मार्ट तरीके से प्रोटीन रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने की जरूरत है. तो आइए जानते हैं नमन के 120 ग्राम प्रोटीन मील प्लान के बारे में.

नाश्ता (400 कैलोरी, 35g प्रोटीन)

नाश्ते में नमन 4 अंडे का उजला भाग और 1 पूरा अंडा (प्याज-टमाटर के साथ स्क्रैम्बल), 50g पनीर भुर्जी (शिमला मिर्च और पालक के साथ) और मल्टीग्रेन टोस्ट. वहीं, जिस दिन अंडे नहीं खाते थे उस दिन 60g सोया चंक्स (सब्जियों के साथ स्टिर-फ्राई), 50g लो-फैट पनीर (ग्रिल्ड) और एक छोटा मल्टीग्रेन टोस्ट लेते थे.

दोपहर का खाना

लंच में नमन 350 कैलोरी, 30g प्रोटीन लेते थे. इसके लिए वो 100g सोया चंक्स की सब्जी,100g उबली हुई ब्रोकली और एक छोटी रोटी लेते थे.



शाम का नाश्ता

शाम के नाश्ते में नमन 200 कैलोरी और 20g प्रोटीन लेते थे. इसके लिए वे 150g लो-फैट पनीर टिक्का को दही, नींबू और मसालों के साथ मैरिनेट कर ग्रिल या एयर-फ्राई के साथ लेते थे.

डिनर

नमन रात के खाने में 350 कैलोरी और 35g प्रोटीन लेते थे. इसके लिए वो उबली हुई दाल, टोफू या पनीर सब्जियों के साथ, खीरा-टमाटर का सलाद और 1 छोटी रोटी लेते थे.

इस तरह से नमन लगभग 1300–1400 कैलोरी और 120g प्रोटीन रोजाना लेते थे. नमन की कहानी बताती है कि वजन घटाने के लिए महंगी डाइट या ट्रेंडी फूड्स की जरूरत नहीं होती. सिंपल, प्रोटीन से भरपूर और बैलेंस्ड डाइट की मदद से भी आप आसानी से वजन कम कर सकते है.

लेकिन, याद रखें, यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपने डाइट में किसी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्टस से सलाह जरूर लें.

