Weight loss injection Side effects: शरीर को अंदर से खोखला कर रहीं वेट लॉस दवाएं, किडनी-हार्ट-गॉलब्लैडर भी खतरे में!

Weight loss injection: अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने डायबिटीज को मैनेज करने और वजन घटाने वाली दवा बनाने वाली कंपनीज एली लिली, नोवो नॉर्डिस और टेलीहेल्थ फर्म हिम्स एंड हर्स हेल्थ को लेटल लिखा है जिसमें उन्हें अपनी दवाओं के बारे में साफ-साफ जानकारी देने की बात कही है. Reuters के मुताबिक, 9 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया था, जिसमें कहा गया कि जब भी दवाइयों का विज्ञापन किया जाए तो उसकी पूरी जानकारी (फायदे-नुकसान) बताई जानी चाहिए. इस आदेश में एफडीए को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कानून और सख्त करने का भी निर्देश दिया गया था.

एफडीए द्वारा लिली को लिखे गए लेटर्स में कंपनी के प्रतिनिधियों ने जेपबाउंड और मौनजारो (वेट लॉस दवा) पर चर्चा की थी लेकिन नियमों के अनुसान, उन्होंने अन्य चेतावनियों और अन्य गंभीर सुरक्षा जोखिमों को छोड़ दिया गया था या कम करके आंका गया था. नोवो नॉर्डिस्क को भी एक ऐसा ही लेटर मिला जिसमें एजेंसी ने कहा कि इवेंट में वेगोवी और ओजेम्पिक के फायदों के बारे में तो बताया गया था लेकिन उसके नुकसान को काफी कम बताया गया.

अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि जो वेट लॉस दवाइयों डायबिटीज कंट्रोल करने और वजन कम करने के लिए भारत में भी बेची जा रही हैं, क्या उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं?

जी हां, भारत में मौनजारो और वेगोवी वेट लॉस दवाइयां ऑफिशिअली रूप से लॉन्च हो चुकी हैं और इनके कई साइड इफेक्ट भी हैं. भले ही कंपनियां विज्ञापनों में इन दवाओं के साइड इफेक्ट न बताएं लेकिन इनकी ऑफिशिअली वेबसाइट्स पर दवाओं के साइड इफेक्ट बताए गए हैं. तो आइए आज हम भारत में मौजूद वेट लॉस इंजेक्शन वेगोवी और मौनजारो के साइड इफेक्ट भी बता देते हैं.

Advertisement

वेगोवी के साइड इफेक्ट (Side effects of Wegovy )



वेगोवी के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं. इसके सबसे आम दुष्प्रभावों में मतली, दस्त, उल्टी, कब्ज, पेट में दर्द, सिरदर्द, थकान, पेट खराब होना, चक्कर आना, पेट फूलना, डकार आना, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में लो ब्लड शुगर, गैस, पेट में फ्लू, सीने में जलन, बहती नाक या गले में खराश शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. जैसे,

पैन्क्रियाटाइटिस (Pancreatitis): अगर आपको पेट में तेज दर्द हो, मतली या उल्टी हो तो वेगोवी का इस्तेमाल बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं. कभी-कभी आपको पेट से पीठ तक दर्द महसूस हो सकता है.

पित्ताशय की समस्याएं (Gallbladder problems): वेगोवी पित्ताशय की समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसमें पित्ताशय की पथरी भी शामिल है. कुछ पित्ताशय की पथरी के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है. अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से (पेट) में दर्द, बुखार, त्वचा या आंखों का पीलापन (पीलिया) या मिट्टी के रंग का मल जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia): वेगोवी लेने से लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो डायबिटीज की दवाएं जैसे इंसुलिन या सल्फोनीलुरिया भी लेते हैं. यह एक गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है. लो ब्लड शुगर की पहचान और ट्रीटमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और वेगोवी शुरू करने से पहले और लेते समय अपनी ब्लड शुगर की जांच करें. लो ब्लड शुगर के लक्षणों में चक्कर आना या हल्का सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, चिंता, चिड़चिड़ापन, पसीना आना, भूख, भ्रम, कंपकंपी, कमजोरी, सिरदर्द, तेज दिल की धड़कन या घबराहट महसूस होना शामिल हो सकते हैं.

Advertisement

डिहाइड्रेशन (Dehydration): वेगोवी से दस्त, मतली और उल्टी से तरल पदार्थों की कमी हो सकती है, जिससे किडनी की समस्याएं हो सकती हैं. डिहाइड्रेशन की संभावना को कम करने में मदद के लिए आपके लिए तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है. अगर आपको मतली, उल्टी या दस्त हो जो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है.

गंभीर पेट की समस्याएं (Stomach Problems): वेगोवी का उपयोग करने वाले लोगों में पेट की समस्याएं देखी जाती हैं जो कभी-कभी गंभीर भी हो सकती हैं.

गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं (Serious allergic reactions): यदि आपको किसी गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखाई दें. जैसे कि आपके चेहरे, होंठ, जीभ या गले में सूजन, सांस लेने या निगलने में समस्या, गंभीर चकत्ते या खुजली, बेहोशी या चक्कर आना या बहुत तेज हार्ट रेट होना. टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में दृष्टि में परिवर्तन तो वेगोवी का उपयोग बंद कर दें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें.

हार्ट रेट बढ़ना (Increased heart rate): वेगोवी आपके आराम करते समय आपकी हृदय गति बढ़ा सकता है. यदि आपको लगता है कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है या आपकी छाती में धड़कन कई मिनट तक रहती है तो आप डॉक्टर से मिलें.

डिप्रेशन या आत्महत्या के विचार (Depression or thoughts of suicide): वेगोवी लेने के बाद मूड, व्यवहार, विचारों या भावनाओं में अचानक बदलाव हो सकता है. यदि आपको कोई भी मानसिक परिवर्तन दिखे, कुछ नया व्यवहार समझ आए या आपको एंग्जाइटी दे तो तुरंत लेना बंद करें और डॉक्टर से मिलें.

Advertisement

मौनजारो के साइड इफेक्ट (Side effects of Mounjaro )

मितली, दस्त, भूख कम लगना, उल्टी, कब्ज, अपच / पेट में जलन और पेट दर्द मौनजारो के सामान्य साइड इफेक्ट हैं लेकिन मौनजारो के गंभीर साइड इफेक्ट्स उसकी ऑफिशिअल वेबसाइट पर दिए गए हैं जो सभी को पता होने चाहिए. जैसे,

पैन्क्रियाटाइटिस (Pancreatitis): यदि पेट में बहुत तेज दर्द हो जो ठीक न हो रहा हो, उल्टी हो रही हो या ना हो रही हो, ये दर्द कमर में भी हो तो तुरंत दवा बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें. ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है.

लो ब्लड शुगर (Hypoglycemia): यदि आप मौनजारो को किसी इंसुलिन या दूसरी शुगर की दवाओं के साथ ले रहे हों तब या सिर्फ मौनजारो ले रहे हों और अगर आपका बीपी अचानक से कम हो रहा है तो ये भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है. चक्कर आना, पसीना आना, नींद या सुस्ती लगना, सिर दर्द, नज़र धुंधली होना, बोलने में रुकावट, हाथ कांपना, दिल तेज़ धड़कना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बहुत भूख लगना, कमजोरी या घबराहट महसूस होना लो ब्लड शुगर लेवल के संकेत हैं.

एलर्जिक रिएक्शन (Allergic Reaction): चेहरे, होंठ, जीभ या गले में सूजन, सांस लेने या निगलने में दिक्कत, तेज़ खुजली/चकत्ते, चक्कर या बेहोशी, दिल की धड़कन बहुत तेज होना एलर्जिक रिएक्शन के संकेत हैं. ऐसा होने पर तुरंत दवा बंद करें और मेडिकल मदद लें.

Advertisement

डिहाइड्रेशन (Dehydration): दवा लेने से लगातार उल्टी, दस्त या मितली से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और किडनी प्रभावित हो सकती है जो कि डिहाइड्रेशन का संकेत है. इससे बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए.

पेट और आंख की समस्या (Stomach and vision problems): लगातार पेट दर्द या पाचन की समस्या होने पर या फिर ट्रीटमेंट के दौरान आंखों की रोशनी बदल रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें क्योंकि ये भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है.

पित्ताशय की समस्या (Gallbladder problems): ऊपरी पेट में दर्द, बुखार, त्वचा या आंखों का पीला होना (पीलिया), हल्के/सफेद रंग का मल पित्ताशय की समस्या का संकेत हो सकता है जो वेगोवी के कारण हो सकता है.

सर्जरी या बेहोशी के दौरान समस्या: जो लोग मौनजारो ले रहे हैं, यदि उन लोगों की कोई सर्जरी होती है तो उन लोगों में खाना या लिक्विड पदार्थ फेफड़ों में जाने का खतरा बढ़ सकता है इसलिए ऑपरेशन से पहले डॉक्टर को बताएं कि आप यह दवा ले रहे हैं.

वेट लॉस दवा लें या नहीं?

वेट लॉस दवा या ना लेना ये अपनी पसंद है. इसका मुख्य उद्देशय ओवरवेट लोग जो एक्टिविटी भी नहीं कर सकते थे, उन लोगों के शुगर को मैनेज करते हुए वेट लॉस कराना था लेकिन आज के समय में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है क्योंकि हर कोई इनको लेकर तुरंत रिजल्ट पाना चाहता है.



हम कहना चाहेंगे कि वजन कम करने का जब आसान तरीका मौजूद है तो किसी भी दवा को अपने शरीर में डालने से बचना चाहिए. वजन कम करने के लिए फिटनेस प्रोफेशनल के अंडर में रहकर डाइट, वर्कआउट और डेली रूटीन फॉलो करें. इससे आपको नेचुरल तरीके से और सस्टेनेबल रिजल्ट मिलेंगे. जब घर के खाने, लाइफस्टाइल बदलाव, फिजिकल एक्टिविटी से वजन कम हो सकता है तो क्यों किसी दवा का सहारा लें?

Advertisement

---- समाप्त ----