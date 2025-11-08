Kidney Symptoms: शरीर में ये पांच संकेत बताते हैं किडनी की हालत हो गई खराब, देर होने से पहले हो जाएं सावधान

Signs of Kidney Damage: किडनी शरीर के लिए बहुत मेहनत करती है. यह एक तरह से साइलेंट वर्कर की तरह है जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है. इसमें जरा सी दिक्कत भी पूरे शरीर को प्रभावित करती है. किडनी डैमेज होने पर शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिनकी अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है.

किडनी खराब होने पर शरीर देता है ये सिग्नल

यूरिन में बदलाव, यूरिन के रंग में चेंज, स्टूल के रंग में बदलाव, पैरों और टखनों में सूजन, थकान और मतली जैसे लक्षण किडनी की बीमारी का संकेत होते हैं. यहां ध्यान रखना जरूरी है कि शुरुआती किडनी की बीमारी के कोई लक्षण नहीं भी हो सकते हैं इसलिए अगर आपके परिवार में इसकी किडनी डिसीस की हिस्ट्री रही है या फिर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको नियमित अपनी किडनी कीं जांच करानी चाहिए.

यूरिन में बदलाव

अगर आपकी यूरिन में कुछ बदलाए आए हैं तो यह किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है. कम या ज्यादा यूरिन, रात में बार-बार यूरिन आना, यूरिन में झाग या बुलबुले दिखना और यूरिन में ब्लड आना या फिर उसका डार्क होना किडनी की बीमारी का संकेत है.

सूजन होना

किडनी खराब होने पर यह हानिकारक पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाती है जिससे शरीर में एक्स्ट्रा लिक्विड्स जमा होने लगते हैं जिससे शरीर में सूजन खासकर पैरों, टखनों या टांगों में सूजन दिखती है जिसे एडिमा कहते हैं.

आंखों में सूजन

किडनी डिसीस में आंखों में लालिमा और सूजन भी नजर आती है जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी होती है.

थकान और कमजोरी

अचानक और लगातार थका हुआ या कमजोर महसूस करना, चलने या सोने में कठिनाई भी किडनी की दिक्कत का इशारा करती है.

अन्य सामान्य लक्षण

स्किन का ड्राई होना और उसमें खुज होना

भूख न लगना

मतली या उल्टी

मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द

लगातार रहने वाला हाई ब्लड प्रेशर

पसलियों और कूल्हों के बीच दर्द

लगातार हिचकी

