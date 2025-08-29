महिलाएं हार्मोन्स को ठीक करने के लिए खाएं ये चीजें, शरीर को मिलेंगे कई फायदे

अपने दिन की शुरुआत सही नाश्ते से करने से महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है. खासकर जब बात हार्मोनल संतुलन की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि सुबह पोषक तत्वों से भरपूर, एंटी-इंफ्लेमेटेरी खाना खाने से इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, शरीर में एनर्जी का स्तर बढ़ता है और मूड भी अच्छा होता है.

महिलाओं में ज्यादा होता है हार्मोनल इंबैलेंस

आपको बता दें कि हार्मोनल बैलेंस में गड़बड़ी महिलाओं में पीरियड साइकल से लेकर और ऑव्यूलेशन को डिस्टर्ब करती है जिससे उनकी फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है.

महिलाओं को प्यूबर्टी, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज जैसे लाइफ के कई चरणों में हार्मोनल बैलेंस में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस दौरान हार्मोन्स में काफी उतार-चढ़ाव होता है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), थायरॉइड और ऑटो-इम्यून डिसॉर्डर जैसी मेडिकल कंडीशन्स, तनाव, खराब डाइट जैसी स्थितियों में भी हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं. इसके अलावा भी कई और स्थितियों में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं.

पोषण विशेषज्ञ लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर हार्मोन्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए तीन नाश्ते के ऑप्शन्स शेयर किए हैं. ये डिशेज आपको टेस्ट के साथ ही कहीं अधिक फायदे भी देती हैं.

लवनीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'हार्मोन्स के संतुलन के लिए टॉप 3 एंटी-इंफ्लेमेटेरी ब्रेकफास्ट'. खास बात है कि लवनीत ने इस दौरान नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी, उनके फायदे और रेसिपी भी शेयर की.

1- पहला ऑप्शन है- नट्स और सीड्स वाला रागी बाउल

रागी आयरन थकान से लड़ने में मदद करता है, कैल्शियम पीरियड्स के लिए अच्छा है और ट्रिप्टोफैन (एक एमिनो एसिड जो मूड को बेहतर बनाता है) से भरपूर होता है. कद्दू के बीज और अलसी के बीज इस कटोरे में मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नान को जोड़ते हैं. ये पोषक तत्व प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बीच जरूरी संतुलन बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं.

कैसे बनाएं

लवनीत इस हेल्दी बाउल की एक झटपट रेसिपी साझा करती हैं. इसके लिए रागी (1/4 कप) को पानी (1/2 कप) के साथ तब तक उबालें जब तक कि यह एक चिकना दलिया न बन जाए. इसमें एक चुटकी दालचीनी और थोड़ा सा गुड़ डालें और फिर क्रंच और एक्स्ट्रा पोषक तत्वों के लिए भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स डालें.

आंवला चटनी के साथ मोरिंगा मिलेट चीला

अगली डिश है मोरिंगा मिलेट चीला जो एक और लाइट और पावरफुल फूड है. मोरिंगा में क्वेरसेटिन और आइसोथियोसाइनेट्स होते हैं जो सूजन को कम करने और इंसुलिन संतुलन में सुधार करने के लिए जाने जाते हैं. इसमें मौजूद बाजरा जो एक लो ग्लाइसेमिक अनाज है, फाइबर और मैग्नीशियम से भरपूर होता है. ये ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और थायराइड की दिक्कत को दूर करता है.

पुदीना और धनिया से बनी आंवला चटनी में विटामिन सी और पॉलिफेनॉल्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और एस्ट्रोजन को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करते हैं.

झटपट बनाने की विधि

बाजरा और मोरिंगा के पाउडर का एक पतला घोल बनाएं और फिर इसे तवे पर डालकर पैनकेक की तरह पकाएं.

चटनी के लिए आंवला के टुकड़े, धनिया और पुदीना को एक-साथ हल्का सा नमक डालकर ब्लेंड कर लें.

स्वीट पोटैटे सिनेमन पैनकेक

यह डिश सैटिफाइंग और सेहतमंद ऑप्शन है जो आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शन में हेल्दी बदलाव ला सकता है. शकरकंद में मौजूद कॉम्पेक्स कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं. अपने सूजन रोकने वाले गुणों के लिए जानी जाने वाली दालचीनी इंसुलिन रेसिस्टेंस में सुधार करके पीसीओएस जैसे हार्मोनल इंबैलेंस से पीड़ित महिलाओं के लिए काफी मददगार होती है.

कैसे बनाएं

इसके लिए उबली हुई शकरकंदों को मैश करें, बादाम के दूध, जई के आटे और दालचीनी के साथ मिलाकर डो बना लें. अब इसे हल्के से नारियल के तेल या घी में छोटे-छोटे पैनकेक का आकार देकर सुनहरा भूरा होने तक भून लें.

ये सभी हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया आपकी भूख को शांत करने के अलावा ब्लड शुगर को स्थिर करने, हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. हेल्दी डाइट और रूटीन फॉलो करते हुए अगर महिलाएं ये डिश अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करती हैं तो इससे उन्हें पूरे दिन एनर्जेटिक रहने, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने और शरीर को ताकतवर बनाए रखने में भी मदद मिलती है.

