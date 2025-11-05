scorecardresearch
 

Kidney Health: किडनी की गंदगी होगी जड़ से साफ, डॉक्टर के बताए इन 3 फूड्स को करें डाइट में शामिल

Kidney Health: आज हम आपको डॉक्टर के बताए 3 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो शरीर को डिटॉक्स और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. ये फूड्स किडनी पर दबाव कम करते हैं, उन्हें नुकसान से बचाते हैं और किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं.

फूड्स जो किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेंगे (Photo- AI generated)
स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का हेल्दी होना बेहद जरूरी है. यह शरीर से गंदगी निकालती है, फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है. साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करती है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और कम पानी पीने की आदत किडनी पर ज्यादा दबाव डाल रही है. अच्छी बात यह है कि बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से आप किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं.

आज हम आपको वेलनेस एक्सपर्ट और बेस्टसेलिंग ऑथर डॉ. एरिक बर्ग के बताए 3 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो किडनी को हेल्दी रखने में आपकी मदद कर सकते हैं.

खीरा

खीरे में पानी, ऐंटिऑक्सिडेंट्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. वहीं, इसमें मौजद एंटिऑक्सिडेंट्स किडनी को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. साथ ही इसमें कैलोरी और पोटैशियम कम होता है जो किडनी के लिए हेल्दी है. इसे आप सलाद, स्मूदी के तौर पर या कच्चा खा सकते हैं.

 नींबू

डॉ. बर्ग के अनुसार, नींबू एक नेचुरल क्लींजर है. इसमें विटामिन C और साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी के लिए बहुत अच्छा है. साइट्रिक एसिड कैल्शियम को यूरीन में जमा होने से रोकता है जिससे किडनी स्टोन बनने की संभावना कम होती है और विटामिन C किडनी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है. रोजाना सुबह नींबू पानी पीने से किडनी के साथ-साथ डाइजेशन भी बेहतर रहता है.

 पार्सले (अजमोद)

धनिया जैसा दिखने वाला अजमोद सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, बल्कि यह नेचुरल डिटॉक्स हर्ब है. यह यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे किडनी बेहतर तरीके से शरीर की गंदगी निकाल पाती है. इसमें विटामिन A, C और K के साथ फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो सूजन और किडनी डैमेज से बचाते हैं. आप इसे सलाद, ग्रीन स्मूदी या हर्बल टी में शामिल कर सकते हैं.

इसके अलावा किडनी को हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और शुगर से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या सप्लीमेंट्स न लें.

---- समाप्त ----
