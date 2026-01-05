scorecardresearch
 
Foods To Avoid For High Cholesterol: ये 3 फूड्स चुपके से बढ़ा रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, बनते हैं दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण

Foods To Avoid For High Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. जानिए किन 3 फूड्स को कम करके आप LDL कंट्रोल कर सकते हैं और दिल की सेहत बेहतर बना सकते हैं.

डाइट में थोड़े से बदलाव करके और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
Foods To Avoid For High Cholesterol: आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है. पहले ये आमतौर पर उम्रदराज लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब 20-30 साल के युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल को आम समझकर हल्के में लेने की गलती ना करें क्योंकि ये आपके दिल और हेल्थ के लिए खतरे की घंटी हो सकता है. अगर आपका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है.

लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. डाइट में थोड़े से बदलाव करके और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और दिल को मजबूत रख सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कौन-से तीन फूड्स को डाइट से हटाकर आप हाई कोलेस्ट्रॉल को घटा सकते हैं.

1. डेयरी प्रोडक्ट्स कम करें
दूध, पनीर, बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. खासकर बटर में. एक छोटे चम्मच बटर में ही 7.3 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है. ध्यान रहे, अगर आप दिनभर में 2,000 कैलोरी लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 11–13 ग्राम सैचुरेटेड फैट ही लेना चाहिए. बटर कई बेक्ड और हाई-कैलोरी खाने में भी होता है. इसलिए लेबल देखकर ही खरीदें और कम फैट वाले दूध या दही का इस्तेमाल करें.

2. रेड मीट कम खाएं
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको रेड मीट कम खाना चाहिए क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ता है. प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन और सॉसेज में केमिकल्स भी होते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. मीट पकाने का तरीका भी मायने रखता है. बहुत तेज आंच पर ग्रिल या फ्राई करने से कुछ हानिकारक केमिकल बन सकते हैं. अगर मीट कभी-कभी खाना है तो उसे उबालना, स्टीम करना या धीमी आंच पर पकाना अच्छा ऑप्शन होता है.

3. तली हुई चीजें कम करें
इस लिस्ट में तीसरा नाम तली हुई चीजों का होता है. फ्रेंच फ्राइज, चिकन या कोई भी डीप-फ्राइड स्नैक्स में कैलोरी और ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होते हैं. ये दिल के लिए नुकसानदेह हैं. लेकिन आप अपने क्रिस्पी खाने से पूरी तरह दूर नहीं रहना चाहते, तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं या फिर थोड़े से ऑलिव ऑयल में पैन फ्राई कर सकते हैं.  

