सुबह खाली पेट आंवला खाने से क्या होता है? शरीर को मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे..लेकिन ये लोग ना करें सेवन

सुबह खाली पेट आंवला खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, पाचन सुधरता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है. जानिए आंवला खाने के फायदे और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए.

आंवले में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. (Photo: ITG)
आंवला भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसके फायदे किसी महंगे सुपरफूड से कम नहीं हैं. यही वजह है कि आयुर्वेद में इसे सेहत का खजाना माना गया है. अगर आपको बार-बार सर्दी-जुकाम की परेशानी रहती है, पाचन ठीक से काम नहीं करता या बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होने लगती है, तो आंवला आपकी इन दिक्कतों में काफी मदद कर सकता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

खास बात ये है कि सर्दियों के मौसम में आंवला आसानी से मिल जाता है और इस समय इसे डाइट में शामिल करना और भी फायदेमंद माना जाता है. अगर आंवले को सुबह खाली पेट खाया जाए, तो इसका असर और बेहतर देखने को मिलता है. ये न सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है. आज हम आपको रोज सुबह खाली पेट आंवला खाने के फायदे बताने वाले हैं.

1. इम्यूनिटी होती है मजबूत  
आंवले को विटामिन सी का खजाना माना जाता है. ये शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. जो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए आंवला किसी रामबाण से कम नहीं है.

2. डाइजेशन को दुरुस्त रखता है
अगर आपको गैस, एसिडिटी या कब्ज की परेशानी रहती है, तो आंवला काफी राहत दे सकता है. ये पेट को ठंडक देता है और बॉवेल मूवमेंट को बेहतर बनाता है. अच्छा पाचन होने से शरीर भी अंदर से मजबूत रहता है.

3. सूजन और दर्द में मददगार
आंवले में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो शरीर को कमजोर बनाते हैं.

4. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद
आंवला स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्किन हेल्दी और चमकदार बनी रहती है. वहीं बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर फॉल भी कम होता है.

5. ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है
आंवले में मौजूद सॉल्यूबल फाइबर शरीर में शुगर के अब्सॉर्पशन को धीमा करता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर बढ़ने से बचाव होता है. टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है.

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आंवला?
आंवला सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से परहेज करना चाहिए. जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर या किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें आंवला खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा जिनकी स्किन या बाल बहुत ज्यादा रूखे रहते हैं या जिन्हें डिहाइड्रेशन की परेशानी होती है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए.

