फैटी लिवर का खतरा कम कर सकता है ये एक विटामिन! डॉक्टर ने बताया कितना खाना सही

फैटी लिवर की समस्या बढ़ती जा रही है, जो बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक को प्रभावित कर रही है. फ्लोरिडा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सालहाब के अनुसार विटामिन E लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

खाने के जरिए विटामिन लेना सबसे सही तरीका है. (Photo: AI-generated)
खाने के जरिए विटामिन लेना सबसे सही तरीका है. (Photo: AI-generated)

Vitamin for Fatty Liver: आप जो खाते हैं, उसका आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. कभी-कभी छोटे से पोषक तत्व की कमी भी शरीर में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं. आजकल फैटी लिवर की समस्या काफी आम हो गई है और बुजुर्ग से लेकर जवान सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं, इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा अपने खान-पान का ध्यान रखना होता है.

आज तक आपने लिवर की सुरक्षा के लिए फूड्स और ड्रिंक्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एक विटामिन हमें फैटी लिवर से बचाने में मदद कर सकता है. अगर इस एक विटामिन की कमी को दूर करते हैं तो आपका लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम सुरक्षित होता है. 

लिवर के लिए जरूरी है यह विटामिन

यह एक विटामिन लिवर के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि इसके सेवन से फैटी लिवर के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. फ्लोरिडा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर डॉ. जोसेफ सालहाब ने हाल ही में इंस्टाग्राम वीडियो में इस विटामिन के फायदे बताए. उन्होंने बताया कि विटामिन E लिवर को ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से बचाता है, लिवर को हेल्दी रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. 

विटामिन E क्यों जरूरी है?

रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अपनी डाइट में पर्याप्त विटामिन E लेते हैं, उन्हें लिवर की बीमारियों और कुछ पाचन समस्याओं का खतरा कम होता है.  डॉ. सालहाब के अनुसार, फैटी लिवर रोग दुनिया में सबसे ज्यादा लिवर की समस्याओं का कारण बन रहा है और हर साल सबसे अधिक लिवर ट्रांसप्लांट इसी वजह से होते हैं. लेकिन विटामिन E रिच फूड्स खाने से इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.

डाइट Vs सप्लीमेंट

डॉ. सालहाब सलाह देते हैं कि विटामिन E को सप्लीमेंट के बजाय नेचुरल चीजों से लेना अधिक फायदेमंद होता है. उनका कहना है, डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन E सप्लीमेंट लेने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है इसे अपने खाने के जरिए लें. 

इन फूड्स में भरपूर होता है विटामिन ई

  • नट्स और बीज: बादाम, हेज़लनट, पीनट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, पाइन नट्स
  • तेल: ऑलिव ऑयल
  • पत्तेदार सब्जियां: पालक, स्विस चार्ड, केल, कॉलार्ड ग्रीन्स, सरसों के पत्ते
  • फल: एवोकाडो, कीवी, आम, ब्लैकबेरी, पपीता, लाल शिमला मिर्च
  • मछली: सैल्मन और ट्राउट

डॉ. सालहाब ने सलाह देते हुए कहा कि रोजाना लगभग 15 मिलीग्राम विटामिन E अपने खाने से लेना चाहिए. यह न सिर्फ लिवर को हेल्दी रखता है बल्कि शरीर के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को भी मजबूत करता है.

