कोलेस्ट्रॉल के डर से नहीं खा रहे थे अंडे? रिसर्च में चौंकाने वाला फैक्ट आया सामने

सालों से अंडों को हाई कोलेस्ट्राल का कारण माना जाता रहा है. लेकिन हाल में एक हुए रिसर्च के अनुसार, अगर आप कम फैट वाली डाइट के साथ रोज 2 अंडे खाते हैं तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम हो सकता है. इस स्टडी का कहना है कि असल समस्या अंडों से नहीं, बल्कि अनहेल्दी फैट वाले खाने से होती है. यह रिसर्च अंडों को लेकर वर्षों पुरानी सोच को बदल सकती है. इसमें साफ कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असली वजह अंडों में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि सैचुरेटेड फैट वाला खाना है.

अंडा या सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या है असली कारण?

अंडा या सैचुरेटेड फैट (अनहेल्दी फैट) में से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण क्या है. इसका जवाब जानने के लिए एक स्टडी की गई थी जिसमें 61 लोगों को शामिल किया गया था. इन लोगों को पांच-पांच हफ्तों तक तीन तरह की डाइट दी गई. पहली डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था लेकिन सैचुरेटेड फैट कम थी, जिसमें रोजाना दो अंडे शामिल थे. दूसरी डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम था लेकिन सैचुरेटेड फैट ज्यादा थी और तीसरी डाइट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट दोनों ज्यादा थे, लेकिन अंडे बहुत कम खाए गए.

रिसर्चरों ने इन तीनों तरह की डाइट के दौरान लोगों के बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) की जांच की, ताकि यह समझा जा सके कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट खाने से शरीर पर क्या असर होता है?

Advertisement

रिसर्च में क्या निकला?

रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था. जब लोगों ने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकिन कम सैचुरेटेड फैट वाला अंडों से भरपूर डाइट लिया तो उनके बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) में कमी देखी गई. वहीं, जब लोगों ने ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला खाना खाया तो चाहे उन्होंने कितना भी कोलेस्ट्रॉल लिया हो, उनका LDL बढ़ गया.

इससे यह साफ होता है कि अगर सैचुरेटेड फैट कम ली जाए तो अंडों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से दिल की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ता.

इस रिसर्च से कई लोगों की धारणा बदल सकती है. अंडा प्रोटीन का बेहतर सोर्स है और अन्य हेल्दी फूड्स की तुलना में सस्ता भी है. ऐसे में जो लोग हार्ट प्रॉब्लम के कारण अंडा खाने से झिझक रहे थे वो इसे आसानी से खा सकते हैं.

---- समाप्त ----