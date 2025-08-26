scorecardresearch
 

Feedback

कोलेस्ट्रॉल के डर से नहीं खा रहे थे अंडे? रिसर्च में चौंकाने वाला फैक्ट आया सामने

प्रोटीन से भरपूर अंडा पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन कई लोग इसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की डर से खाने से डरते हैं. लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार, अंडे की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि सैचुरेटेड फैट यानी अनहेल्दी फैट की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है.

Advertisement
X
अंडा खाने से नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल, रिसर्च में हुआ खुलासा (Photo Credit- Freepik)
अंडा खाने से नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल, रिसर्च में हुआ खुलासा (Photo Credit- Freepik)

सालों से अंडों को हाई कोलेस्ट्राल का कारण माना जाता रहा है. लेकिन हाल में एक हुए रिसर्च के अनुसार, अगर आप कम फैट वाली डाइट के साथ रोज 2 अंडे खाते हैं तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम हो सकता है. इस स्टडी का कहना है कि असल समस्या अंडों से नहीं, बल्कि अनहेल्दी फैट वाले खाने से होती है. यह रिसर्च अंडों को लेकर वर्षों पुरानी सोच को बदल सकती है. इसमें साफ कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की असली वजह अंडों में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि सैचुरेटेड फैट वाला खाना है.

अंडा या सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या है असली कारण?

अंडा या सैचुरेटेड फैट (अनहेल्दी फैट) में से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य कारण क्या है. इसका जवाब जानने के लिए एक स्टडी की गई थी जिसमें 61 लोगों को शामिल किया गया था. इन लोगों को पांच-पांच हफ्तों तक तीन तरह की डाइट दी गई. पहली डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था लेकिन सैचुरेटेड फैट कम थी, जिसमें रोजाना दो अंडे शामिल थे. दूसरी डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम था लेकिन सैचुरेटेड फैट ज्यादा थी और तीसरी डाइट में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट दोनों ज्यादा थे, लेकिन अंडे बहुत कम खाए गए.

रिसर्चरों ने इन तीनों तरह की डाइट के दौरान लोगों के बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) की जांच की, ताकि यह समझा जा सके कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट खाने से शरीर पर क्या असर होता है?

सम्बंधित ख़बरें

illustration of doctor hold heart
कहीं आपको हार्ट डिसीस का खतरा तो नहीं, इन 3 टेस्ट से जानें अपने दिल का हाल 
ग्लोइंग स्किन और हेल्दी गट के लिए खाएं ये सुपरफूड्स (Photo-AI generated)
चाहते हैं ग्लोइंग स्किन? शरीर के इस अंग का रखें ख्याल, इन सुपरफूड्स से मिलेगी मदद 
अखरोट को भिगोकर खाने के फायदे (Photo-AI generated)
अखरोट को भिगोकर खाने से मिलेंगे 5 गजब के फायदे, वजन रहेगा कंट्रोल और स्किन करेगी ग्लो 
bowl of kiwi and a sick woman
विटामिन सी के लिए रोज इतनी मात्रा में खाएं कीवी, तेज होगी शरीर की इम्युनिटी  
what should people eat in diabetes
डायबिटीज मरीज नाश्ते में अंडा-टोस्ट खाएं या सिर्फ अंडे, ब्लड शुगर कैसे रहेगा कंट्रोल 
Advertisement

रिसर्च में क्या निकला?

रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था. जब लोगों ने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकिन कम सैचुरेटेड फैट वाला अंडों से भरपूर डाइट लिया तो उनके बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) में कमी देखी गई. वहीं, जब लोगों ने ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला खाना खाया तो चाहे उन्होंने कितना भी कोलेस्ट्रॉल लिया हो, उनका LDL बढ़ गया.

इससे यह साफ होता है कि अगर सैचुरेटेड फैट कम ली जाए तो अंडों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से दिल की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ता.

इस रिसर्च से कई लोगों की धारणा बदल सकती है. अंडा प्रोटीन का बेहतर सोर्स है और अन्य हेल्दी फूड्स की तुलना में सस्ता भी है. ऐसे में जो लोग हार्ट प्रॉब्लम के कारण अंडा खाने से झिझक रहे थे वो इसे आसानी से खा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement