Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताए जहरीली हवा से बचने के 5 तरीके

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR की हवा दिन-ब-दिन जहरीली होती जा रही है. हर सांस के साथ लोग प्रदूषण का जहर अंदर ले रहे हैं. ऐसे में डॉक्टर के बताए कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.

दिल्ली की खराब होती हवा में खुद को कैसे रखें सुरक्षित (Photo- AI generated)
दिल्ली की खराब होती हवा में खुद को कैसे रखें सुरक्षित (Photo- AI generated)

उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी बहुत खराब है. कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर ‘सीवियर’ यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है. ऐसे में जरूरी है कि आप और आपका परिवार खुद को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं.

AIIMS ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चौला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दिल्ली की खराब हवा से बचने के 5 तरीके बताए. उन्होंने कहा, 'जहां बीजिंग ने 2013 में अपना AQI 754 से घटाकर 2025 में सिर्फ 47 कर लिया, वहीं दिल्ली की हवा हर सर्दी में और खराब होती जा रही है. स्कूल बंद हो रहे हैं, विजिबिलिटी कम है और लोग जहर जैसी हवा में सांस ले रहे हैं. दिल्ली एक 'गैस चेंबर’ में बदल रही है. अगर पहले लॉकडाउन COVID के लिए लगा था तो अगला शायद हवा के लिए हो.'

आइए जानते हैं, दिल्ली-NCR के लोग खुद को इस जहरीली हवा से कैसे बचा सकते हैं.

1. जितना हो सके घर के अंदर रहें

डॉ. चौला कहते हैं कि जितना हो सके घर में ही रहें और दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें. अगर घर आप घर में ताजी हवा चाहते हैं तो दोपहर 1 से 3 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोलें, जब धूप तेज हो. घर की सफाई करते वक्त सूखे कपड़े की बजाय गीले कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि धूल न उड़े. साथ ही घर के अंदर धूपबत्ती, अगरबत्ती या कोई भी धुआं देने वाली चीज न जलाएं.

2. बाहर निकलते समय N95 मास्क पहनना न भूलें

वैसे तो बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें अगर निकलना भी पड़े तो हमेशा N95 मास्क पहनें. डॉ. चौला कहते हैं कि फिलहाल बुजुर्गों और बच्चों को सुबह-शाम घर से बाहर न जाने दें. घर पर ही एक्सरसाइज करें जैसे योग करें, सीढ़ियां चढ़ें ट्रेडमिल या साइकिल मशीन पर वर्कआउट करें.

3. एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें

अगर संभव हो तो अपने कमरे के साइज के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर लगाएं. इससे घर के अंदर की हवा साफ और सांस लेने लायक बनी रहेगी.

4. वर्क फ्रॉम होम

अगर आप वर्किंग हैं तो कुछ समय के लिए कंपनी से ‘वर्क फ्रॉम होम’ लेने की कोशिश करें. इससे आप प्रदूषित हवा में सांस लेने से बच पाएंगे.

5. कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर चले जाएं

डॉ. चौला का कहना है कि अगर आप इकोनॉमिकली और प्रोफेशनली ऐसा कर सकते हैं तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाएं क्योंकि यह शहर अब गैस चेंबर बन चुका है. ऐसे में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है.'

इसके अलावा ऐसे फूड खाएं जिनमें एंटीऑक्सिडेंट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर हो, जैसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अखरोट. ये चीजें इम्युनिटी को मजबूत करती हैं और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखती हैं.  साथ ही, रोज पर्याप्त पानी पीना और अच्छी नींद लेना भी फेफड़ों को मजबूत बनाता है.

---- समाप्त ----
