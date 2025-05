TV एक्ट्रेस दीप‍िका कक्कड़ को स्टेज-2 कैंसर, जान‍िए- क्या इलाज संभव, कैसे तय होती हैं कैंसर की स्टेज

कैंसर की स्टेजिंग से यह पता चलता है कि कैंसर उस अंग तक सीमित है, जहां से यह शुरू हुआ या फिर यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया है. यह जानकारी इलाज की सफलता, मरीज के ठीक होने की संभावना और समग्र जीवन प्रत्याशा (overall survival) तय करने में मदद करती है. जानिए- स्टेज तय कैसे होती है.

Actor Dipika Kakar has been diagnosed with cancer.