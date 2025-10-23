scorecardresearch
 

लिवर के लिए सबसे खतरनाक है ये 1 मीठी चीज, अमेरिका के डॉक्टर ने बताया

लिवर के लिए कौन सी चीज सबसे खतरनाक होता है, इस बारे में अमेरिका के थायरॉइड और पीसीओएस हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. एड्रियन स्ज्नाइडर (Dr. Sznajder) ने इंस्टाग्राम पर बताया है.

लिवर के लिए कुछ चीजें काफी नुकसानदायक होती हैं. (Photo: FreePic)
लिवर के लिए कुछ चीजें काफी नुकसानदायक होती हैं. (Photo: FreePic)

Dangerous Foods For Liver: फैटी लिवर डिजीज आज के समय में सबसे कॉमन बीमारी हो गई है जो 2 तरह की होती है. अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (AFLD) और नॉन अल्कोहॉलिक फैटी लिवर (NAFLD). आज के समय में नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं. यह डिजीज लिवर में अतिरिक्त फैट जमा होने के कारण होती है. हाल ही में अमेरिका के थायरॉइड और पीसीओएस हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. एड्रियन स्ज्नाइडर (Dr. Sznajder) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लिवर के लिए कौन सी चीज सबसे खतरनाक मानी जाती है. यदि इससे दूरी बनाई जाए तो लिवर हेल्थ सही रह सकती है.

क्या है लिवर के लिए सबसे खतरनाक?

लिवर के लिए सबसे अनहेल्दी चीज सिर्फ फ्राइज या बर्गर नहीं हैं. अगर आपको लगता है कि नॉनवेज, घी या मक्खन जैसी सैचुरेटेड फैट आपके लिवर के लिए सबसे अधिक हानिकारक हैं तो ऐसा नहीं है. लिवर के लिए सबसे खराब खाना हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हैं. रिसर्च बताती हैं कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS) काफी खतरनाक है और नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) से इसका गहरा संबंध है.

डॉक्टर ने वीडियो में कहा, 'ग्लूकोज के विपरीत, फ्रुक्टोज लीवर में आसानी से फैट में परिवर्तित हो जाता है जिससे लिवर के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है. ये आमतौर पर कुकीज, कैंडीज, ठंडी ड्रिंक्स और सॉस जैसी प्रोसेस्ड चीजों में पाया जाता है. इनसे बचने से आपके लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है.' इसलिए इन चीजों को खाने से बचना चाहिए ताकि आप फ्रुक्टोज से बचें रहें.

फ्रुक्टोज क्या है?

फ्रुक्टोज एक प्रकार की चीनी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मीठी ड्रिंक्स, मीठे चीजों, प्रोसेस्ड स्नैक्स और फ्लेवर्ड योगर्ट में किया जाता है. हालांकि फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से फलों और सब्जियों में पाया जाता है लेकिन इंडस्ट्रिअल फ्रुक्टोज (सुक्रोज और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप) लिवर के लिए हानिकारक होता है. हैरानी की बात है कि इंडस्ट्रिअल फ्रुक्टोज का इस्तेमाल सभी प्रकार की ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स में किया जाता है.

यह नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का एक प्रमुख कारण है. जब आप इंडस्ट्रिअल फ्रुक्टोज का सेवन करते हैं तो यह पहले लिवर में प्रोसेस होता है, जहां यह आंत की परत और आंत के बैक्टीरिया के संतुलन को प्रभावित कर सकता है. इससे पोषक तत्वों और फैट बनाने वाले पदार्थों का अवशोषण बढ़ जाता है जो लिवर में मौजूद होते हैं.

