फैक्ट चेक: ऑस्कर 2022 समारोह में हॉलीवुड गायक जेसन डेरुलो के सीढ़ियों से गिरने की बात सिर्फ एक अफवाह है

हाल ही में ऑस्कर्स अवॉर्ड समारोह-2022 को होस्ट कर रहे कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को एक्टर विल स्मिथ (Will Smith ) ने थप्पड़ मार दिया जिसकी हर तरफ चर्चा है. दरअसल क्रिस ने विल की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के गंजेपन का मजाक उड़ाया था. जेडा को एलोपेसिया नाम की बीमारी है जिसकी वजह से उनके बाल गिर गए हैं.

विल ने इस बार फिल्म ‘किंग रिचर्ड’ के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी जीता है, लेकिन उनकी इस उपलब्धि से ज्यादा चर्चा उनके थप्पड़ की हो रही है.

इन घटनाक्रमों के बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसके साथ कहा जा रहा है कि विल के थप्पड़ की खबर के चलते हॉलीवुड गायक जेसन डेरुलो के ऑस्कर समारोह के दौरान सीढ़ियों से गिरने की खबर दब कर रह गई.

जेसन अमेरिकी गायक और गीतकार हैं, जिनके ‘इफ आई एंट लव’, ‘विगल’ और ‘स्वाला’ जैसे गाने खासे चर्चित रहे थे. भारत में उन्हें सबसे ज्यादा ‘जलेबी बेबी’ गाने के गायक के रूप में जाना जाता है.

वायरल फोटो में कुछ लोग काले रंग के ट्राउजर और ब्लेजर में नजर आ रहे हैं. साथ ही, सफेद रंग के कपड़ों में एक शख्स अजीब ढंग से सिर के बल खड़ा दिख रहा है. दो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जमीन पर लाल रंग का कालीन बिछा है. कुछ फोटोग्राफर तस्वीरें खींचने में मशगूल हैं.

एक ट्विटर यूजर ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, “विल स्मिथ और क्रिस रॉक की कहानी में लोग इतना खो गए कि ऑस्कर 2022 समारोह के दौरान जेसन डेरुलो के सीढ़ियों से गिरने की कोई बात ही नहीं कर रहा है.”

हमने पाया कि जेसन के ऑस्कर्स-2022 समारोह में सीढ़ियों से गिरने की बात बिल्कुल बेबुनियाद है. ये फोटो हाल-फिलहाल की नहीं, बल्कि साल 2011 की है और इसमें दिख रहा शख्स जेसन नहीं, एक दूसरा व्यक्ति है.

दरअसल, 2011 में फ्रांस में आयोजित ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल समारोह’ के दौरान एक अज्ञात शख्स ने रेड कारपेट पर स्टंट करने की कोशिश की थी. उसे तुरंत ही सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया था. ये फोटो उसी वाकये की है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘गेटीइमेजेज’ वेबसाइट पर मिली. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘64वें कान्स फिल्म फेस्टिवल’ के दौरान 17 मई 2011 को एक शख्स ने फ्रांसीसी एक्टर शॉन पॉल बेलमोंडो (Jean-Paul Belmondo) के सम्मान में एक स्टंट करने की कोशिश की. वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी यह देखने पर तुरंत ही उसे रोकने लगे. ये फोटो उसी अंजान शख्स की है.

कई सालों से इंटरनेट पर घूम रही है ये फोटो

इससे पहले साल 2015 में भी इस तस्वीर को मेट गाला इवेंट में जेसन डेरुलो के गिरने की तस्वीर बताकर शेयर किया गया था.

उस वक्त जेसन ने एक वीडियो के जरिये इसका खंडन किया था. उन्होंने कहा था कि उनकी दादी ने फोन करके उनसे पूछा कि क्या वो सीढ़ियों से गिर गए हैं? इस पर उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं.

साल 2019 में भी ये फोटो मेट गाला इवेंट और जेसन से जोड़कर खूब वायरल हुई थी. तब भी जेसन ने ट्विटर के जरिये इसका खंडन किया था.

Let’s clear one thing up, that was NOT me at the #Metgala y’all play too much, I was right on my balcony in Miami pic.twitter.com/1TNAZYXsYs