फैक्ट चेक: बराक ओबामा ने नहीं उड़ाया ट्रंप का मजाक, असली नहीं है ये ट्वीट!

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, जिसमें वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद होने पर तंज कस रहे हैं. इस ट्वीट में लिखा है, “मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास एक ट्विटर अकाउंट है. इसके जरिये मैं लाखों लोगों से जुड़ सकता हूं, अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त कर सकता हूं. ये एहसास बहुत खास है कि सभी प्रमुख मीडिया संस्थान और दुनिया के शीर्ष नेता मेरा लिखा हुआ पढ़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखते हैं. ओह! ये कितना अद्भुत है!”

एक फेसबुक यूजर ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, “ट्रोल लेवेल=एक्सपर्ट”.

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर बराक ओबामा के नाम से जो ट्वीट वायरल है, वो किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है. बराक ओबामा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

फेसबुक पर बहुत सारे लोग इस ट्वीट को बराक ओबामा का असली ट्वीट समझ कर शेयर कर रहे हैं.

क्या है सच्चाई

हमें बराक ओबामा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वायरल ट्वीट या उससे मिलता-जुलता कोई ट्वीट नहीं मिला. हमें ऐसी कोई खबर भी नहीं मिली जिसमें ओबामा ने ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद होने पर उनका मजाक उड़ाया हो. अगर ऐसा होता तो सभी प्रमुख मीडिया वेबसाइट्स में इस बारे में खबर छपी होती.

हां, वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल पर हुई हिंसा पर जरूर ओबामा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जिसे उनके 8 जनवरी के ट्वीट में देखा जा सकता है.

For those who are wondering why so much attention has been focused on the response of the Capitol Police to the Trump-inspired riots, here’s a data-driven article that provides some useful frame of reference. https://t.co/MAdlWGRd23