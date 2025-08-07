scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों के इस वीडियो का उत्तराखंड में आई बाढ़ से नहीं है कोई संबंध

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “उत्तरकाशी धराली का एक और वीडियो आया है हालात काफी बुरे हैं”. इस दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं."

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उत्तराखंड के धराली में आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है. 
सच्चाई
ये उत्तराखंड का नहीं, बल्कि 2022 का हिमाचल प्रदेश का वीडियो है. 

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 अगस्त को बताया कि उत्तरकाशी में आई बाढ़ में फंसे 190 लोगों को बचाया जा चुका है. इस त्रासदी में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं. 

इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कों को पानी के तेज बहाव के बीच फंसे देखा जा सकता है. किनारे खड़े लोग इन युवकों को रस्सी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. आखिर में सभी को बचा लिया जाता है. 

इस वीडियो को उत्तरकाशी के धराली गांव का बताया जा रहा है, जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है. 

fact check

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “उत्तरकाशी धराली का एक और वीडियो आया है हालात काफी बुरे हैं”. इस दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये उत्तरकाशी का नहीं, बल्कि 2022 का हिमाचल प्रदेश का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि इसे साल 2022 में भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इससे एक बात साफ हो जाती है कि वीडियो का उत्तरकाशी में हाल ही में आई बाढ़ से कोई संबंध नहीं हो सकता. 

इसी से मिलता-जुलता वीडियो हमें 'द ट्रिब्यून' के यूट्यूब चैनल पर भी मिला. इसे यहां 29 जुलाई, 2022 को शेयर किया गया था. वीडियो के साथ बताया गया है कि ये हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का वीडियो है, जहां फोटो लेने के चक्कर में पांच लड़के नदी में फंस गए थे. 

'आजतक' ने भी उस समय इस घटना पर खबर की थी. 

'जी न्यूज' की खबर के मुताबिक, ये युवक सेल्फी लेने के लिए नालागढ़ की चिकनी नदी के बीच में चले गए थे. लेकिन वहां अचानक भारी मात्रा में बारिश का पानी आ गया और ये लोग एक पत्थर पर फंस गए. सभी को बाद में बचा लिया गया था. 

उत्तराखंड पुलिस ने भी X पर पोस्ट करते हुए बताया है कि इसका धराली में आई आपदा से कोई लेना-देना नहीं है. इस तरह ये साबित हो जाता है कि वायरल वीडियो उत्तराखंड का नहीं है. 

 
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

