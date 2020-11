फैक्ट चेक: सीएनएन के चुनाव कवरेज के दौरान “पोर्नहब” का लोगो दिखने की बात है झूठी

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी नतीजा कुछ राज्यों पर आकर टिक गया है. मेल-इन बैलट्स की गिनती अब भी जारी है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी चुनाव के लाइव कवरेज के दौरान सीएनएन न्यूज चैनल की स्क्रीन पर अचानक एक एडल्ट वेबसाइट का लोगो दिखने लगता है.

11 सेकेंड की इस वायरल क्लिप में दिख रहा है कि एक बड़ी स्क्रीन पर पेंसिलवेनिया में वोटिंग पैटर्न को लेकर एक मैप दिखाया जा रहा है. इसी बीच स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में अचानक “पोर्नहब” का लोगो आ जाता है.

सीएनएन के न्यूज एंकर जॉन किंग जल्दी से वह टैब बंद कर देते हैं और हैरानी से कैमरे की ओर देखते हैं. इस वायरल क्लिप में कोई आवाज नहीं है और ऐसा ​लगता है कि इसे स्मार्टफोन से शूट किया गया है.

ये ​वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर वायरल है जिसके साथ कैप्शन में लिखा जा रहा है, “सीएनएन पर पोर्नहब खुल गया”. लोग इस दावे को सच मान रहे हैं.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वायरल वीडियो को असली वीडियो में छेड़छाड़ करके तैयार किया गया है. सीएनएन के असली वीडियो में कहीं नहीं दिखता है कि स्क्रीन पर “पोर्नहब” लिखा हुआ आया हो.

AFWA की तफ्तीश

जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने इस पर सवाल उठाया. एक यूजर लुईस वेक ने वीडियो को धीमी स्पीड में प्ले किया और जूम-इन ​करके दिखाया कि “पोर्नहब” का लोगो कैसे अलग से हिलता हुआ दिख रहा है.

ENHANCE!



Here it is zoomed in at 3 frames per second.



This is such a lazy attempt but people are lapping it up immediately. pic.twitter.com/nQxoZz0mJ0 — Lewis Wake (@lewiswake) November 6, 2020

वेरीफाइड ट्विटर यूजर और सीएनएन के कंट्रीब्यूटर टैंक्रेडी पालमेरी ने असली वीडियो पोस्ट किया. इसमें दिखता है कि एंकर जॉन किंग एक स्क्रीन पर चुनाव के आंकड़े दिखा रहे हैं, तभी स्क्रीन पर एक काली पट्टी आ जाती है, जिसे वे जल्दी से हटा देते हैं. इस वीडियो में स्क्रीन पर कई ग्राफिक हैं और आवाज साफ सुनाई दे रही है.

This is the original video from CNN on which was edited the Pornhub fake pic.twitter.com/bcyMwZfYPU — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 6, 2020

निष्कर्ष

इस तरह ये साफ है कि जिस वायरल क्लिप में सीएनएन की स्क्रीन पर “पोर्नहब” का लोगो दिखाई दे रहा है, वह असली नहीं है, बल्कि उसे छेड़छाड़ करके बनाया गया है. असली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है.

(निखिल रामपाल के इनपुट के साथ)