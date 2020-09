फैक्ट चेक: जापानी सैटेलाइट लॉन्च को बताया जा रहा चीन का भारत पर मिसाइल हमला

श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में 22 सितंबर की रात भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए. कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने धमाके जैसी आवाजें भी सुनीं. ‘नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी’ ने इसे 3.6 तीव्रता वाला भूकंप बताया.

इस बीच सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि यह सचमुच भूकंप था या कुछ और. कोई इसे चीन का हमला बता रहा था तो कोई इसे पुराने बमों को ठिकाने लगाने की सेना की कार्रवाई बता रहा था.

जम्मू-कश्मीर में 'द हिन्दू' अखबार के पूर्व ब्यूरो चीफ अहमद अली फैयाज ने ट्विटर के जरिये इस बात की आशंका जताई कि “कहीं यह भारतीय एयर फोर्स की 200 बमों को नष्ट करने की वह कार्रवाई तो नहीं थी जिसके बारे में उसने 27 अगस्त को सूचना दी थी?”

Latitude, Longitude, Richter Scale, 5 Km depth. Is that enough to establish scientifically that tonight's 2 second tremor, felt in radius of 20 km in Srinagar, was earthquake? Why not the underground explosion of 200 kg bomb which IAF notified on 27 Aug around Srinagar airport?