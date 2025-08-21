फैक्ट चेक: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जगन्नाथ रथयात्रा का वीडियो वायरल

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 21 अगस्त की रात तक बिहार के मुंगेर जिले में प्रवेश करेगी. यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के कई कार्यकर्ता शामिल हैं, जो घर-घर जाकर अपने वादों की लिस्ट वाले पर्चे भी बांट रहे हैं.

इस यात्रा में उमड़ी भीड़ का बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है. ये एक ड्रोन से बनाया गया वीडियो है, जिसमें सड़क पर उमड़े भारी जनसैलाब के बीच से कुछ गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “राहुल गांधी ने इतिहास लिख दिया है. हमें आजादी चाहिए इन पूजीपतियों के चाटुकारों से. ये जन सैलाब बिहार में 2 महामानवों का घमंड तोड़ेगा.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का बिहार में चल रही राहुल-तेजस्वी की यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है. ये पुरी, ओडिशा में 2024 में निकली जगन्नाथ रथयात्रा का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन 2 जून की एक इंस्टाग्राम रील में मिला. यहां इसे पुरी में हुई जगन्नाथ रथयात्रा का वीडियो बताया गया है.

बता दें कि बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई थी. इतना तो यहीं साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो इस यात्रा के शुरू होने से पहले का है.

इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर जगन्नाथ यात्रा के कुछ अन्य वीडियो के साथ ये क्लिप 8 जुलाई, 2024 को भी शेयर की गई थी. पोस्ट में इस वीडियो को 2024 में हुई जगन्नाथ रथयात्रा का बताया गया है.

साल 2024 में 7 जुलाई को पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा निकाली गई थी.

इसके बाद हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ ड्रोन फुटेज देखे. इनमें सड़क किनारे दिख रहे मंदिर, इमारतें, और इन पर लगे बोर्ड वायरल क्लिप से पूरी तरह मेल खा रहे हैं. साफ हो जाता है कि ये वीडियो जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने वाली रोड पर शूट हुआ है.

गूगल मैप्स पर भी हमें इस इलाके का स्ट्रीट व्यू मिला. वायरल वीडियो की ही तरह यहां, सड़क किनारे जगन्नाथ मंदिर और एक अन्य मंदिर की इमारत नजर आ रही है.

साफ है, पुरी में हुई जगन्नाथ रथयात्रा के पुराने वीडियो को बिहार में राहुल गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ का बताया जा रहा है.

