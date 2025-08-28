फैक्ट चेक: घर के बर्तनों पर पेशाब छिड़कती बिजनौर की ये मेड मुस्लिम नहीं है

यूपी के बिजनौर से हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई. यहां एक घर में काम करने वाली महिला को किचन में बर्तनों पर पेशाब छिड़कते हुए पकड़ा गया. महिला की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें वो एक गिलास में पेशाब कर उसे रसोई में रखे बाकी बर्तनों पर छिड़कती दिख रही है.

अब इस मामले को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि आरोपी महिला मुस्लिम है और ये हरकत उसने एक हिंदू घर में की.

वायरल वीडियो में एक महिला को घर के किचन में देखा जा सकता है. देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये महिला पहले बर्तन को उठाती है और फिर उसमें पेशाब कर देती है और फिर मुड़कर कुछ करने लगती है.

एक्स पर एक यूजर ने वीडियो के साथ लिखा है, “पेशाब वाली कामवाली शकीना. शकीना को रसोई में घुसाओ मूत वाला खुशबूदार खाना खाओ...मामला बिजनौर का है जहाँ एक हिन्दू व्यापारी के घर शकीना पिछले कई वर्षों से खाना बना रही थी. कुछ शक होने पर घरवालों ने एक कैमरा छुपा कर रख दिया फिर जो देखा गया वो आपके सामने है..आक थू.. इस मज़हबी गंदगी पे”.

इस कैप्शन के साथ वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये महिला मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है.

कैसे पता की सच्चाई?

इस मामले पर छपी दैनिक भास्कर की खबर में बताया गया है कि ये बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र की घटना है. यहां जहीर मोहल्ले में सर्राफा कारोबारी सत्यम मित्तल शाह के घर पर 10 साल से एक मेड काम कर रही थी.

कुछ दिनों पहले परिवार को मेड के व्यवहार में बदलाव दिखा. वो किचन में काम करते समय किसी को रुकने नहीं देती थी. इसके बाद घरवालों ने घर में कैमरे लगवा दिए और उसमें मेड की ये हरकत रिकॉर्ड हो गई.

21 अगस्त को परिवार ने महिला को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने महिला पर केस दर्ज किया लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई. पुलिस का कहना है कि महिला ने इसके पीछे की मंशा ठीक से नहीं बताई. उसका बस ये कहना था कि दिमाग खराब होने की वजह से उससे ये हरकत हो गई और वो इसे लेकर शर्मिंदा हैं.

खबरों में आरोपी का नाम समन्त्रा और उसके पति का नाम जगदीश बताया गया है. डेक्कन हेराल्ड की खबर में भी मेड का नाम समन्त्रा बताया गया है.

नगीना पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने भी हमसे बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की कि आरोपी मुसलमान नहीं है. उसका नाम समन्त्रा देवी है और वो हिंदू है.

यहां ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो के साथ झूठा सांप्रदायिक दावा किया जा रहा है. ऐसी ही एक फर्जी खबर पिछले साल भी वायरल हुई थी कि गाजियाबाद में एक मुस्लिम नौकरानी अपने मालिक के खाने में पेशाब मिलाती पकड़ी गई. आजतक ने उस समय इसका भी फैक्ट चेक किया था. उस मामले में भी आरोपी महिला हिंदू थी.

---- समाप्त ----