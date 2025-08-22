scorecardresearch
 

Feedback

रोज गिलास में पेशाब कर बर्तनों पर छिड़कती थी नौकरानी, 10 साल से घर में काम करने आती थी, Video

बिजनौर के व्यापारी परिवार यहां एक महिला पिछले करीब दस वर्षों से घरेलू काम कर रही थी. इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के साथ काम करने के कारण उस पर भरोसा भी बना हुआ था. इधर कुछ महीनों से घर की महिला सदस्यों ने कई बार उसका अजीब व्यवहार को महसूस किया, संदेह बढ़ने पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए. इसके बाद पता चला की वह बर्तनों पर पेशाब छिड़कती थी.

Advertisement
X
पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है (Photo: Screengrab)
पुलिस ने घर में काम करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है (Photo: Screengrab)

बिजनौर जिले के नगीना में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां एक बड़े व्यापारी परिवार के घर में काम करने वाली महिला की हरकत ने घरवालों को परेशानी में डाल दिया है. यहां घटना किसी आम चोरी या अनबन की नहीं है, बल्कि रसोई में रखे बर्तनों पर पेशाब छिड़कने जैसी अमानवीय हरकत की है. यह पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बनी हुई है.

दस वर्षों से काम कर रही थी महिला

नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के घर पर यह महिला पिछले करीब दस वर्षों से घरेलू काम कर रही थी. इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के साथ काम करने के कारण उस पर भरोसा भी बना हुआ था. घर की महिला सदस्य ने कई बार उसके अजीब व्यवहार को महसूस किया, लेकिन कभी ठोस सबूत न होने के कारण कुछ कह नहीं सकीं. पिछले दिनों संदेह बढ़ने पर घर की महिला ने चुपचाप रसोईघर और आस-पास के हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए. इसका मकसद केवल यह पता लगाना था कि आखिर काम करने वाली महिला कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही.

सम्बंधित ख़बरें

Farmers took out tractor march
बाढ़ राहत न मिलने पर बिजनौर में किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च, मांगों के समर्थन में देंगे कलक्ट्रेट में धरना 
बिजनौर में ब्लाइंड मर्डर केस का हुआ पर्दाफाश 
बिजनौर रचित हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद 
The court sentenced 11 accused to life imprisonment
बिजनौर: रचित हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद, 4 साल पहले हुआ था मर्डर 
Murder Story
प्रेमिका की निजी फोटो को लेकर हत्या, मृतक का दोस्त निकला कातिल  

कैमरे में कैद हुई घिनौनी हरकत

दोपहर में जब महिला घर पर काम करने पहुंची तो वह हमेशा की तरह रसोई में बर्तन धोने लगी. इस दौरान कैमरे में जो दृश्य सामने आए, उन्हें देखकर परिवार के लोग सन्न रह गए. वीडियो में साफ दिखाई दिया कि महिला ने पहले एक गिलास में पेशाब किया और फिर उसी पेशाब को रसोई में रखे अन्य बर्तनों पर छिड़क दिया. यह घटना देखकर घरवालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देने का मन बना लिया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो घर के ही एक सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे अमानवीय हरकत बता रहा है तो कोई इसे मानसिक विकृति से जोड़कर देख रहा है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाम के समय जब महिला फिर से घर पर काम करने आई तो परिवार के सदस्यों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने महिला को थाने लाकर पूछताछ की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला ने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन उसने यह क्यों किया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया.

पुलिस ने किया शांतिभंग में चालान

इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से अब तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है. ऐसे में पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए महिला का शांतिभंग में चालान किया. पुलिस का कहना है कि अगर परिवार लिखित शिकायत देता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement