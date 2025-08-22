रोज गिलास में पेशाब कर बर्तनों पर छिड़कती थी नौकरानी, 10 साल से घर में काम करने आती थी, Video

बिजनौर जिले के नगीना में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां एक बड़े व्यापारी परिवार के घर में काम करने वाली महिला की हरकत ने घरवालों को परेशानी में डाल दिया है. यहां घटना किसी आम चोरी या अनबन की नहीं है, बल्कि रसोई में रखे बर्तनों पर पेशाब छिड़कने जैसी अमानवीय हरकत की है. यह पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बनी हुई है.

दस वर्षों से काम कर रही थी महिला

नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के घर पर यह महिला पिछले करीब दस वर्षों से घरेलू काम कर रही थी. इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के साथ काम करने के कारण उस पर भरोसा भी बना हुआ था. घर की महिला सदस्य ने कई बार उसके अजीब व्यवहार को महसूस किया, लेकिन कभी ठोस सबूत न होने के कारण कुछ कह नहीं सकीं. पिछले दिनों संदेह बढ़ने पर घर की महिला ने चुपचाप रसोईघर और आस-पास के हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए. इसका मकसद केवल यह पता लगाना था कि आखिर काम करने वाली महिला कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही.

कैमरे में कैद हुई घिनौनी हरकत

दोपहर में जब महिला घर पर काम करने पहुंची तो वह हमेशा की तरह रसोई में बर्तन धोने लगी. इस दौरान कैमरे में जो दृश्य सामने आए, उन्हें देखकर परिवार के लोग सन्न रह गए. वीडियो में साफ दिखाई दिया कि महिला ने पहले एक गिलास में पेशाब किया और फिर उसी पेशाब को रसोई में रखे अन्य बर्तनों पर छिड़क दिया. यह घटना देखकर घरवालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देने का मन बना लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो घर के ही एक सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे अमानवीय हरकत बता रहा है तो कोई इसे मानसिक विकृति से जोड़कर देख रहा है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शाम के समय जब महिला फिर से घर पर काम करने आई तो परिवार के सदस्यों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने महिला को थाने लाकर पूछताछ की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला ने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन उसने यह क्यों किया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया.

पुलिस ने किया शांतिभंग में चालान

इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से अब तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है. ऐसे में पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए महिला का शांतिभंग में चालान किया. पुलिस का कहना है कि अगर परिवार लिखित शिकायत देता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

