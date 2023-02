फैक्ट चेक: ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छापी है पांच डॉलर के नोट पर शेन वॉर्न की तस्वीर

बीते साल आठ सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में करेंसी नोटों पर उनके वारिस यानी किंग चार्ल्स की तस्वीर छपनी शुरू हो चुकी है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पांच डॉलर के नोट पर एलिजाबेथ की जगह ब्रिटेन के नए किंग की तस्वीर को न छापने का फैसला किया है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के पांच डॉलर के नोट की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिस पर मशहूर क्रिकेटर रहे शेन वॉर्न का फोटो छपा है. वॉर्न का देहांत पिछले साल मार्च में हुआ था. इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पांच डॉलर के नोट पर शेन वॉर्न की तस्वीर छापने का फैसला किया है.

एक ट्विटर यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “ एक शानदार खिलाड़ी को महान श्रद्धांजलि.”

वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने भी इस वायरल तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, “ एक शानदार खिलाड़ी के लिए प्यार और सम्मान दर्शाने का बेहद खास तरीका.”

इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया ने खबर लिखे जाने तक अपने पांच डॉलर के नोट पर शेन वॉर्न की तस्वीर को छापने का फैसला नहीं किया है. वायरल तस्वीर एडिटेड है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

ऑस्ट्रेलिया में नोट छापने का जिम्मा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA पर है. हमने RBA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा तो हमें दो फरवरी, 2023 की एक प्रेस रिलीज मिली. इसके मुताबिक RBA ने पांच डॉलर के नोट पर महारानी एलिजाबेथ की जगह ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और इतिहास से जुड़े किसी शख्स की तस्वीर को छापने का फैसला किया है. ये तस्वीर किसकी होगी ये फैसला ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा. पांच डॉलर के इस नए नोट को आने में कुछ साल लगेंगे तब तक पुराने नोट ही चलन में रहेंगे.

इस वेबसाइट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पांच डॉलर का एक ही प्रकार का नोट चलन में है जिस पर क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर लगी है.

ऑस्ट्रेलिया में 1992 में पांच डॉलर के नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर छपनी शुरू हुई थी. उनकी मौत के बाद से ही वहां पांच डॉलर के नोट पर अलग-अलग लोगों की तस्वीरें लगाने की मांग हो रही है.

वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट स्टीव इर्विन के पक्ष में तो ऑस्ट्रेलियाई संसद में याचिका तक दाखिल हो चुकी है.

शेन वॉर्न की तस्वीर वाले इस वायरल नोट को तीन फरवरी को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्विटर पर शेयर करते हुए इसके पक्ष में अपनी बात रखी थी.

