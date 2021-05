फैक्ट चेक: बिहार में 8 साल की लड़की की शादी की कहानी है फर्जी, ये रहे सबूत

सोशल मीडिया पर एक लड़की की शादी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. कहा जा रहा है कि लड़की बिहार के नवादा जिले की है. उसकी उम्र आठ साल है और वह गरीब परिवार की है, इसलिए उसकी शादी 28 वर्ष के शख्स से करा दी गई.

एक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, "बिहार के नवादा की ये मार्मिक तस्वीर अपनी गरीबी को बता रही है अपनी मजबूरियों को बयां कर रही है कि वो हालात कैसे होंगे कि एक माँ बाप अपनी 8 साल की बेटी की शादी एक 28 साल के लड़के से किन परिस्थितियों में किये होंगे. आजादी के 70 साल बाद भी ऐसी तश्वीर मन को झकझोर कर रख दे रही है!"

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि यह पोस्ट भ्रामक और तथ्यहीन है. तस्वीर में दिख रही जिस लड़की की उम्र 8 साल बताई जा रही है, उसकी उम्र करीब 19 साल है और उसके पति की भी उम्र 26 साल है.

सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल होते ही लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा एवं लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को टैग करते हुए लिखा कि यह हृदयविदारक है. नीतीश कुमार जी कृपया उचित कार्यवाही करें. रेखा शर्मा जी एवं मीसा भारती से निवेदन है कि कृपया लड़की की मदद करने और उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करें.

