15 साल, 5000 एपिसोड... 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से इन एक्टर्स को मिला फेम, आज हैं TV के टॉप स्टार

टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने इतिहास रचा है. 15 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर इसे हिट शो ने 5000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. राजन शाही ने हिंदी फिक्शन शो की कैटिगरी में अनूठा इतिहास रचा है. 'ये रिश्ता...' सबसे लंबा चलने वाला हिंदी शो बन गया है. 12 जनवरी 2009 को शो नए चेहरों के साथ लॉन्च हुआ था. तब से लेकर अब तक शो बार्क की टीआरपी रेटिंग में टॉप 5 में काबिज रहा है.

टीआरपी में टॉप पर रहता है शो

वहीं सबसे लंबे चले शोज की कैटिगरी में दूसरे नंबर पर 4569 एपिसोड के साथ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. 'ये रिश्ता...' मेकर्स के लिए बीते 15 सालों में शो को तमाम मुश्किलों के बीच टीआरपी में टॉप पर बनाए रखना आसान नहीं था. इस बीच शो में कई छोटे-बड़े लीप और जनरेशन लीप लाए गए. अभी शो में चौथी पीढ़ी पर कहानी दिखाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक मेकर्स पांचवें लीप की तैयारी कर रहे हैं. लीप के चलते शो में एक्टर्स भी बदले हैं. लीड एक्टर्स चेंज हुए हैं. बावजूद शो की लोकप्रियता कम नहीं हुई.

इस शो ने कई नए चेहरों की किस्मत को चमकाया है. उन्हें इंडस्ट्री में फेम दिलाया है. जानते हैं ऐसे एक्टर्स के बारे में...

हिना खान

हिना खान ने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने करियर की शुरुआत की थी. संस्कारी बहू अक्षरा का रोल कर उन्हें घर-घर में पॉपुलैरिटी मिली. उन्हें टीवी की आइडल बहू का टैग दिया गया. अक्षरा के रोल ने हिना को स्टार बनाया. आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने बिग बॉस किया. नागिन, कसौटी जिंदगी की सीजन 2 में वो शो में दिखीं. हिना की गिनती टीवी की हाईएस्ट पेड हीरोइनों में की जाती है.

करण मेहरा

करण मेहरा ने सीरियल में अक्षरा के पति नैतिक का रोल प्ले किया था. एक आर्दश बेटे के रोल में करण खूब जमे. 'ये रिश्ता..' से करण ने टीवी पर डेब्यू किया था. शो के हिट होने के साथ उनकी भी किस्मत के सितारे चमके. उन्हें नाम, शोहरत, पैसा सब मिला. करण ने रियलिटी शो बिग बॉस किया. वो पंजाबी इंडस्ट्री में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं.

शिवांगी जोशी

शो में जब सेकंड जेनरेशन का प्लॉट आया तो शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को लीड रोल में कास्ट किया गया. शिवांगी ने 'ये रिश्ता...' से पहले एक्टिंग शुरू कर दी थी. लेकिन उन्हें इंडियन टीवी पर फेम नायरा के रोल से मिला. वो टीवी की हिट एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं.

मोहसिन खान

मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जोड़ी शो में हिट रही. इस सीरियल ने जैसे शिवांगी को फेम दिलाया, मोहसिन के साथ भी ऐसा ही हुआ. वो यूथ के बीच मेरी आशिकी तुम से ही, प्यार तूने क्या किया जैसे शोज से पॉपुलर हुए थे. लेकिन इंडस्ट्री में उनका स्टारडम शो 'ये रिश्ता...' की वजह से बना. फीमेल्स के बीच मोहसिन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

प्रणाली राठौड़

थर्ड जेनरेशन में मेकर्स ने प्रणाली राठौड़ को बतौर लीड साइन किया. क्यूट और बबली प्रणाली ने ये 'ये रिश्ता...' से पहले प्यार तूने क्या किया, साम दाम दंड भेद, जात ना पूछो प्रेम की, बैरिस्टर बाबू में काम किया था. लेकिन राजन शाही के शो ने उन्हें टीवी की टॉप हीरोइनों में शुमार कराया. इस शो ने उनकी किस्मत बदली.

समृद्धि शुक्ला

चौथी जेनरेशन की लीड हीरोइन समृद्धि शुक्ला हैं. इस शो ने उन्हें टीवी की ऑडियंस के बीच फेम दिलाया है. सीरियल में वो एडवोकेट अभीरा शर्मा पोद्दार का रोल प्ले करती हैं.

लीड स्टारकास्ट के अलावा स्टार प्लस के इस शो ने एक्ट्रेस कांची सिंह, डांसर मोहिना कुमारी सिंह को लोगों के बीच पॉपुलर बनाया. मोहिना शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं. वहीं कांची टीवी पर लगातार काम कर रही हैं. शो ने अक्षरा के बेटे का रोल करने वाले रोहन मेहरा को भी लाइमलाइट दी. राजन शाही के शो ने इन सभी स्टार्स के करियर को सफलता की ओर बढ़ाया है.

