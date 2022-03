जब मरने से बचीं उर्फी जावेद, मां ने बचाई जान वरना हो जाता बड़ा हादसा

सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकीं उर्फी जावेद बिजली के तार की चपेट में आ गई थीं. मौके पर पहुंचकर उनकी मां ने जान बचाई. यह पूरा मामला उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैन्स को बताया. दरअसल, उर्फी जावेद कुछ काम कर रही थीं और उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी. ऐसे में एक नेकेड वायर की चपेट में उर्फी जावेद आ गईं. यह एक्सीडेंट इतना बुरा और खतरनाक था कि उर्फी जावेद के हाथ में छेद तक हो गया. हाथ की फोटो डालते हुए उर्फी जावेद ने पूरा किस्सा बताया.

उर्फी जावेद अपने पर्सनल लाइफ अपडेट्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताती हैं. हाल ही में वह never have i ever गेम खेल रही थीं. यह एक इंस्टाग्राम का फिल्टर है, जिसमें उर्फी से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी मौत का सामना किया है. इसपर पूरा किस्सा बताते हुए उर्फी जावेद ने सबसे पहले अपने हाथ की हथेली दिखाई, जिसपर हल्के पीले रंग का निशान था.

उर्फी ने बताया किस्सा

उर्फी जावेद ने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, "मजेदार किस्सा, एक बार मैंने नेकेड वायर को पकड़ लिया था. मैं बेहोश हो गई थी, उसको पकड़े-पकड़े. उस शॉक का इतना बुरा असर पड़ा कि मेरे हाथ पर आज भी यह निशान है. मेरी मां उस समय वहां मौके पर पहुंचीं और उन्होंने मेरी जान बचाई. मैं मर चुकी होती, लेकिन नहीं हूं. मैं जिन्दा हूं."

ग्लैमरस हैं Urfi Javed की मां और बहन, स्टाइलिश लुक में पैपराजी को दिए पोज, यूजर्स बोले- कितनी प्यारी हैं

उर्फी जावेद अपने फैन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं. वह पल-पल के अपने अपडेट्स सोशल मीडिया पर देती नजर आती हैं. उर्फी सबसे ज्यादा अपने फैशन सेंस के चलते सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. हाल ही में उर्फी जावेद ने खुद की फोटोज से ड्रेस बनाकर पहनी थी, जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आईं. इसके अलावा उर्फी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जहां वह एक सिक्योरिटी गार्ड से तमीज से बोलने के लिए कहती नजर आ रही थीं. दरअसल, वह सिक्योरिटी गार्ड, उर्फी जावेद को पैपराजी के सामने पोज नहीं देने दे रहा था, जिसके बाद एक्ट्रेस का गुस्सा फूटा था.