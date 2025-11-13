सुनील ग्रोवर के पास नहीं था काम, कपिल शर्मा ने दिया बड़ा चांस, 'बुआ' बोलीं- डिप्रेशन में था

सुनील ग्रोवर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर 1990 के दशक के अंत में शुरू किया था. लेकिन 2013 में कपिल शर्मा के साथ 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में नजर आने पर उन्हें फेम मिला था. शो में उनके किरदारों ने सुनील को घर-घर का फेमस बना दिया. एक दशक से ज्यादा के बाद सुनील टीवी के सबसे सराहे जाने वाले कॉमिक एक्टर्स में से एक हैं. हालांकि जब सुनील अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका मिलने की दहलीज पर थे, तब वे एक अंधेरे दौर से गुजर रहे थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस उपासना सिंह ने बताया कि कपिल के शो पर काम शुरू करने से ठीक पहले सुनील डिप्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे.

और पढ़ें

सुनील ग्रोवर के पास नहीं था काम

कपिल शर्मा के शो में 'बुआ' का रोल निभाने वाली उपासना सिंह ने लल्लनटॉप सिनेमा से बात की. उन्होंने बताया कि शो से जुड़े क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स शुरुआती दिनों में सुनील को निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे बाकी कास्ट के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे. उन्होंने कहा, 'जब वो शुरू में आए, वो धीमी गति से बोलते थे. तो शो की क्रिएटिव टीम उन्हें निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे कर नहीं पाएंगे, और बाकी कास्ट के साथ मैच नहीं कर पाएंगे. मैंने तब उन्हें कहा कि वे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्हें रखना चाहिए. ये बात और सुनील और बाकी सबको पता है.'

इस शो से पहले सुनील का सबसे लोकप्रिय काम रेडियो स्पॉट्स करना था, जहां वे कॉमिक किरदार निभाते थे और उनका शो 'हंसी के फव्वारे' मेट्रो शहरों में काफी पॉपुलर था. उपासना ने बताया कि रेडियो के इसी अनुभव की वजह से सुनील को पता था कि कपिल के शो पर उनसे क्या उम्मीद की जा रही है.

Advertisement

डिप्रेशन में थे सुनील ग्रोवर

उन्होंने यह भी बताया कि 'कॉमेडी नाइट्स' शुरू होने से पहले सुनील मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स से गुजर रहे थे. उपासना के मुताबिक, 'जब कपिल का शो शुरू हुआ, वो ठीक नहीं थे. मैंने पूछा क्या हुआ और उन्होंने बताया कि डिप्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे. उनके पास ज्यादा काम भी नहीं था. जब वो कपिल के साथ मेरे घर आए, मैंने उन्हें पहचाना तक नहीं था, क्योंकि तब वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं.'

सुनील अभी भी नेटफ्लिक्स पर कपिल के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के कास्ट मेंबर बने हुए हैं. शो का तीसरा सीजन हाल ही में खत्म हुआ है. इसके अलावा सुनील ग्रोवर को इसी साल आई सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में भी देखा गया था. वो सलमान खान के साथ उनके फेमस दबंग टूर पर भी जा रहे हैं.

---- समाप्त ----