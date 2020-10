बिग बॉस 14 के घर में सोमवार को पहला एव‍िक्शन देखने को मिला. पंजाब की सिंगर सारा गुरपाल को शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया. इस बार एव‍िक्शन का फैसला घर के तीनों सीन‍ियर्स हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान को लेना था. उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स में से सारा गुरपाल को सबसे कमजोर बताया और एव‍िक्शन के लिए उन्हें चुना. अब सीन‍ियर्स के इस फैसले को फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. फैंस सीन‍ियर्स को बायस्ड बता रहे हैं.

फैंस सारा के सपोर्ट में जमकर ट्व‍ीट कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि सीन‍ियर्स ने पक्षपात करते हुए गलत निर्णय लिया है. सारा गुरपाल, निशांत मलकानी और राहुल वैद्य से ज्यादा एक्ट‍िव रही हैं. उन्हें अभी एव‍िक्ट नहीं किया जाना चाहिए था. यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ को वो सही नहीं लगी बस इसल‍िए बाकी लोगों ने भी उन्हें एव‍िक्ट किया है. सारा के साथ गलत हुआ है. एक यूजर ने तो लिखा कि बिग बॉस स्क्र‍िप्टेड शो है.

No #SaraGurpal Deserve to be on the show — Jovanpreet Kaur (@JovanpreetK) October 13, 2020

Exactly Same my point Yaar , agar apni marzi se hi nikalna tha , to invite hi kiyun Kiya gadhon ne usko :(

#SaraGurpal — Swadhinta😇 Kumari (@Payalku79706742) October 13, 2020

मालूम हो कि बिग बॉस 14 वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स को पहले एव‍िक्शन का हिंट दिया था. सीन‍ियर्स के एक टास्क के दौरान हिना, गौहर और सिद्धार्थ ने 'इसमें वो बात नहीं है' कैटेगरी में सारा गुरपाल का नाम चुना था. अंदाजा लगाया जा रहा था कि सारा गुरपाल, बिग बॉस के घर की पहली एव‍िक्शन होंगी. अब रिजल्ट भी आ चुका है.

#SaraGurpal got evicted by #SiddharthShukla just she was not interested to do that tattoo task with Shukla. That girl wasn't comfortable in that task becoz she have some class — Neetu❣️ #BiggBoss14 (@Neetu_007) October 13, 2020

Biased bb unfair eviction.... Agar Sare decision seniors ne hi lene the to viewers ka kya roll rehte gya we want sara back #SaraGurpal — Sukhveer Kaur (@Sukhvee52909576) October 13, 2020

Seniors ko bahar nikalo nhi too hum nhi karta vot seniors sa karalo vot seniors na hi decide karna ha kisko khar ma rehna chahiya kisko nhi to insa hi vot karalo #SaraGurpal Ek strong person thi usko nikal kar galat kiya. — Prince (@Prince19703926) October 13, 2020

एव‍िक्शन के साथ ही सलमान ने बाकी कंटेस्टेंट्स को अच्छा परफॉर्म करने की हिदायत दी है. वैसे निक्की तंबोली घर की अब तक की एकमात्र कंफर्म कंटेस्टेंट हैं. बाकी कंटेस्टेंट्स टीबीसी यानी टू बी कंफर्म्ड हैं.