Mia Khalifa होंगी Bigg Boss की पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? वायरल हुआ अडल्ट स्टार का जवाब

बिग बॉस सीजन 16 को शुरू हुए 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि शो का पहला वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होगा? हम क्या अब तो घर के लोग ही कोई नया चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हैं. अफवाहें तो कई लोगों की उड़ रही हैं, लेकिन हाल ही में हर साल की तरह इस बार भी कहा जाने लगा कि अडल्ट मूवी स्टार मिया खलीफा रिएलिटी शो में एंट्री लेंगी. ये अफवाह मिया तक भी पहुंची. जिसे सुनकर एक्ट्रेस ने भी रिएक्ट किया है, अब उनका ट्वीट वायरल हो रहा है.

बिग बॉस में आएंगी मिया

वैसे ये पहली बार नहीं है जब मिया खलीफा के रिएलिटी शो का हिस्सा बनने की अफवाह उड़ी हो. इससे पहले भी कई बार ये खबर फैलाई जा चुकी है कि मिया बिग बॉस में एंट्री लेंगी. साल 2015 में भी मिया खलीफा का नाम ट्रेंड में आ गया था. कहा यहां तक जाने लगा था कि बिग बॉस के मेकर्स ने मिया से कॉन्टेक्ट किया है, ताकि वो शो में शामिल हों. लेकिन मिया ने हर बार इस खबर का सामने से खंडन किया.

वायरल हुआ पुराना ट्वीट

अब एक बार फिर मिया का नाम सोशल मीडिया के गलियारों के चक्कर काट रहा है. वहीं उनका एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है. जहां बिग बॉस में आने को लेकर मिया सभी अटकलों पर विराम लगाया था. वहीं जिसने भी ये अफवाह फैलाई थी, उसे फायर करने की बात कही थी. मिया ने लिखा था- चलिए एक बात साफ कर लेते हैं. मैं कभी इंडिया में कदम नहीं रखने वाली हूं. तो जिसने भी ये कहा है कि मैंने बिग बॉस में रहने का इंटरेस्ट शो किया है, उसे निकाल देना चाहिए.

Let's get something clear: I am never stepping foot in India, so whomever said I have "shown interest" in being on Big Boss should be fired