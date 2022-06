Khatron ke Khiladi 12: स्टंट करते समय घायल हुईं Kanika Mann, जख्मी हाथ-पैर देखकर परेशान हुए फैंस, बोले- Get Well Soon

टीवी एक्ट्रेस कनिका मान खतरों के खिलाड़ी 12 का हिस्सा हैं. टास्क परफॉर्म करने के दौरान कनिका को काफी ज्यादा चोट आई हैं. सोशल मीडिया पर कनिका की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उनके पैरों और हाथों पर काफी ज्यादा जख्म देखें जा सकते हैं.

