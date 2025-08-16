scorecardresearch
 

नए रंग-मसाले के साथ लौटे थे ये पॉपुलर शोज, नहीं चला जादू, 'क्योंकि 2' रचेगा इतिहास? 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से पहले भी कई ऐसे पुराने शोज थे, जिन्हें नए रंग और मसाले के साथ पेश किया गया था. लेकिन वो पुराने सीजन का जादू नहीं लौटा पाए. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कैन से सीरियल शामिल हैं. 

फ्लॉप रहे इन टीवी शोज के दूसरे सीजन (PHOTO: jiohotstar screengrab)
इन दिनों टेलीविजन की दुनिया में नए सास-बहू ड्रामा और रियलिटी शोज की बाढ़ सी आई हुई है. हर शो टीआरपी की रेस में आगे भागना चाहता है. सीरियल की भीड़ में एकता कपूर 25 साल बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' लेकर लैटीं. पिछले हफ्ते शो नंबर वन रहा, लेकिन इस हफ्ते की टीआरपी ने चौंका दिया है. 'क्योंकि 2' पहली पोजिशन से खिसकर चौथे नंबर पर आ चुका है. 

TRP देखकर लग रहा है कि शो दूसरे हफ्ते अपना जादू चलाने में नाकामयाब रहा. 'क्योंकि 2' से पहले भी कई ऐसे पुराने शोज थे, जिन्हें नए रंग और मसाले के साथ पेश किया गया था. लेकिन वो पुराने सीजन का जादू नहीं लौटा पाए. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कैन से सीरियल शामिल हैं. 

कसौटी जिंदगी की 2
एकता कपूर सास-बहू ड्रामा शोज की क्वीन हैं. 2018 में उन्होंने अनुराग और प्रेरणा की कहानी को छोटे पर्दे पर दोबारा वापस लाने का फैसला किया. दूसरे सीजन के लीड रोल में पार्थ समथान, एरिका फर्नांडीस और हिना खान थीं. लेकिन सीरियल पहले सीजन जैसा मैजिक नहीं चला पाया, जिस वजह से इसे 2020 में बंद करना पड़ा. 

संजीवनी 2
संजीवनी 2, 2019 के पॉपुलर शोज में से एक था. सीरियल में सुरभि चंदना, नमित खन्ना, गुरदीप कोहली, गौरव चोपड़ा और मोहनीश बहल जैसे सितारों से सजा था. लेकिन यहां भी वही बात आ गई. दर्शकों को संजीवनी 2 में संजीवनी जैसी बात नहीं नजर आई और ये ऑन एयर होने के कुछ महीने बाद ही बंद हो गया. 

मन की आवाज प्रतिज्ञा 2
अरहान बहल और पूजा गौर स्टारर मन की आवाज प्रतिज्ञा टेलीविजन के लोकप्रिय सीरियल में से एक था. 2021 में अरहान और पूजा दूसरे सीजन के साथ वापस लौटे, लेकिन अच्छी TRP ना मिलने की वजह से जल्द ही बंद हो गया.

खिचड़ी 2 
खिचड़ी 2, 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन दर्शक इससे पहले की तरह नहीं जुड़ पाए और सीरियल को बंद करना पड़ा. 

क्यों फ्लॉप रहे आइकॉनिक शो के दूसरे सीजन?
निर्देशक हमेशा दूसरे सीजन में कहानी को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं, जो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है. नए सीजन में पहले सीजन की ताजगी और उत्साह की कमी नजर आती है. दूसरे सीजन में जब नए किरदारों को लॉन्च किया जाता है, तो कई बार दर्शक उनसे खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. इसलिए वो कहानी में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं. 

नए सीजन में फैन्स को क्वालिटी कंटेंट की कमी भी दिखती है. इसलिए वो कहानी और किरदार से जुड़ा महसूस नहीं करते हैं. बात ये भी है कि समय के साथ लोगों की चॉइस भी बदलती है. इसलिए शायद आज के लोग सालों पुरानी चीजों को नए फ्लेवर में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. आप पुराने शोज को नया टच दे सकते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लें, आप सीरियल की कहानी में पुराना चार्म वापस नहीं ला सकते. 

अब देखते हैं कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' आज के शोज को पछाड़ कर नंबर वन पोजिशन कायम कर पाएगा या नहीं. या फिर एकता कपूर के आइकॉनिक शो का भी वही हाल होगा, जो पहले बाकी शोज के साथ हुआ.

---- समाप्त ----
