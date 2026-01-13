इंडियन आइडल सिंगर के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोई पत्नी, गुमसुम दिखी 3 साल की बेटी, पसीजा फैंस का दिल

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग की मौत ने हर किसी को चौंकाया है. महज 43 साल की उम्र में सिंगर का दुनिया छोड़कर जाना दुखद है. प्रशांत के निधन ने उनके फैंस और परिवार को तोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पति को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए पत्नी मार्था एले का रो-रोकर बुरा हाल हुआ. उनकी 3 साल की बेटी भी इमोशनल दिखी.

प्रशांत को पत्नी-बेटी ने दी आखिरी विदाई

सोमवार को प्रशांत का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया. सिंगर को आखिरी विदाई देने के लिए परिवार के लोग, दोस्त वहां पर मौजूद थे. प्रशांत के पार्थिव शरीर को दार्जिलिंग ले जाया गया. वहां इंडियन आइडल सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा थी. वायरल वीडियो में पति के पार्थिव शरीर के सामने पत्नी मार्था फूट-फूटकर रोती हैं. वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकीं और रोने लगीं. बेटी भी अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थी. पिता को इस हाल में देख वो गुमसुम दिखी. मार्था बेटी को इस नाजुक पल में संभालते हुए दिखीं. उन्होंने बेटी को अपनी गोद में बैठाया, फिर उसे गले से लगाया.

#WATCH | Siliguri, West Bengal: Mortal remains of Indian Idol winner and actor Prashant Tamang brought at Bagdogra Airport. His mortal remains will be taken to Darjeeling for the last rites. pic.twitter.com/pZjlNtIdgR — ANI (@ANI) January 12, 2026

सिंगर की बेटी को देख लोगों का दिल पसीज गया है. कमेंट में लोगों ने कहा इतनी छोटी सी उम्र में नन्ही बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया है. फैंस ने परिवार को मजबूत रहने को कहा है. फैंस, परिवार और बाकी लोगों ने सिंगर को आखिरी विदाई दी. परिवार का हाल देख फैंस की भी आंखें नम हैं. पति की मौत पर मार्था ने बयान जारी कर कहा था कि प्रशांत की नेचुरल डेथ हुई है. वो सो रहे थे. नींद में ही उनकी मौत हुई थी. मार्था ने प्रशांत की मौत को लेकर किसी भी साजिश को खारिज किया.

दिल्ली में प्रशांत का 11 जनवरी को निधन हुआ था. वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आते थे. 2007 में इंडियन आइडल जीतने के बाद वो स्टार बने. नेपाली सिनेमा में उन्होंने काफी काम किया था. कई ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दीं. प्रशांत को फैंस ने पाताल लोक सीजन 2 में देखा था. उनके काम को सराहा गया था. वो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.



