अशनूर को बॉडीशेम करने पर सलमान ने तान्या को फटकारा, हिना खान बोलीं- कमाल कर दिया

बिग बॉस के इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी खास रहा. बीते दिनों तान्या मित्तल, नीलम गिरी के अशनूर कौर को बॉडीशेम करने पर सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई. उन्होंने कुनिका सदानंद पर भी उनका साथ देने के लिए सख्ती दिखाई और कहा कि आपको उन्हें रोकना चाहिए था. सलमान के इस जेस्चर ने हिना खान का दिल जीत लिया. उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट कर ग्रैटीट्यूड शो किया है और अपनी ऑनस्क्रीन बेटी अशनूर को हिम्मत दी है.

हिना ने सलमान को कहा थैंक्यू

हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में अशनूर कौर की मां का रोल निभा चुकी हैं. वो अक्षरा के किरदार में थीं तो वहीं अशनूर नायरा के कैरेक्टर में. हिना अशनूर को बॉडीशेम किए जाने से काफी आहत हुई थीं, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए वीकेंड के वार एपिसोड के इंतजार में थीं.

उन्होंने फैटशेम वाले क्लिप को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मैं इस हफ्ते के वीकेंड का वार का इंतजार कर रही थी, और इसी वजह से मैंने उन बुरी और असंवेदनशील बातों पर गुस्सा जाहिर नहीं किया जो अशनूर के बारे में कही गईं. क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूं, और मुझे भरोसा था कि इस हफ्ते सलमान खान जरूर न्याय दिलाएंगे. धन्यवाद सलमान, इस मुद्दे को उठाने और इतनी शालीनता और संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए. आपने कमाल कर दिया.

अशनूर के लिए तड़पीं हिना

हिना ने आगे लिखा- एक 21 साल की लड़की का कद, वजन और लुक्स को लेकर नेशनल टीवी पर बार-बार मजाक उड़ाया गया, और वो भी उन औरतों द्वारा जो उससे उम्र और अनुभव में कहीं आगे हैं. शर्म आनी चाहिए. मुझे अशनूर पर बहुत गर्व है कि उसने इस पूरी घटना को इतनी शालीनता, समझदारी और परिपक्वता से संभाला. वो चाहती तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. ना कोई ड्रामा, ना नकली आंसू, ना सहानुभूति पाने की कोशिश, और ना ही सस्ती पब्लिसिटी.

ट्रोल करने वालों की लगाई क्लास

हिना ने अशनूर का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि- क्योंकि वो बेचैन या हताश इंसान नहीं है. यही बात उसके चरित्र, संस्कार और परिवार के मूल्यों को दर्शाती है. हमारा दिखावा, शरीर और स्वास्थ्य हमेशा हमारे जीवन के चुनावों का नतीजा नहीं होते, कई बार ये हमारे जीन्स से भी तय होते हैं. मुझे यह बहुत अच्छी तरह पता है. याद रखिए, महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है- जैसे मूड स्विंग, थकान, नींद न आना, मासिक धर्म की अनियमितता, वजन बढ़ना या घटना, त्वचा का सूखापन, और गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपो या हाइपर थायरॉइड, बांझपन, मोटापा आदि.

बेवजह ट्रोल करना गलत

हिना ने कहा,'हम अपनी जेनेटिक्स नहीं बदल सकते, और उसके परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं. मैं जानती हूं कि अपने ही शरीर और जीन के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता है. यह जीवन को पूरी तरह बदल देता है और व्यक्ति को गहराई तक प्रभावित करता है. मुझसे पूछो, जब यह सब जीन में होता है, तो कैसा लगता है. हां, हम सब गलतियां करते हैं- मैंने भी की हैं.'

''लेकिन जब गलतियां बार-बार बिना पछतावे के दोहराई जाती हैं, तो वो जानबूझकर की गई लापरवाही और अहंकार कहलाती है. काश, जिन्हें समझ नहीं आई, उन्हें भी कभी सहानुभूति मिले और सबके लिए प्यार बना रहे. तुम बहुत-बहुत खूबसूरत लगती हो मेरी प्यारी बच्ची.''

अशनूर के लिए हिना का ये प्यारभरा और हौसला बढ़ाने वाला पोस्ट पढ़कर फैंस भी खूब सपोर्ट कर रहे हैं. यूजर्स लिख रहे हैं- नायरा पर बात आएगी तो अक्षरा जरूर जवाब देगी. ये ऑनस्क्रीन मां-बेटी की जोड़ी बेस्ट है.

