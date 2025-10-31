बिग बॉस 19 के असली मास्टरमाइंड हैं गौरव खन्ना? सलमान भी नहीं पहचान पाए गेम

बिग बॉस में हर साल कुछ ऐसे खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, जो शो में पहले दिन से ही एक्टिव रहते हैं, जबकि कुछ अपने बोरिंग गेम से दर्शकों को निराश करते हैं. कुछ सेलेब्स गेम में दिखने के लिए फेक एग्रेशन का सहारा लेते हैं, तो कुछ जबरदस्ती के मुद्दे उठाकर लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं. मगर बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना शो के ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं, जो बिना कोई ड्रामा करे ही शांत स्वभाव से खेलकर लाइमलाइट भी ले रहे हैं और लोगों का प्यार भी बटोर रहे हैं.

कितना अलग है गौरव का गेम?

गौरव खन्ना बिग बॉस के इतिहास के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने गेम से मेकर्स और सलमान खान दोनों को ही कंफ्यूज कर दिया. शो को 9 हफ्ते बीत चुके हैं. मगर सलमान अब तक गौरव का गेम समझ नहीं पाए हैं. हर हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान, गौरव से यही कहते दिखते हैं कि वो गेम में एक्टिव नहीं हैं. वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं. वो फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं.

अब सवाल ये है कि अगर गौरव गेम नहीं खेल रहे, तो फिर उन्हें इतना स्क्रीनटाइम क्यों दिया जा रहा है? उन्हें दर्शकों का इतना प्यार क्यों मिल रहा है? फैंस उन्हें विनर क्यों बता रहे हैं? तो आइए गौरव के गेम को समझते हैं...

अलग लेवल पर स्ट्रैटिजी बनाकर आगे बढ़ रहे गौरव

सलमान खान को भले ही गौरव खन्ना शो में एक्टिव नहीं लगते, मगर देखा जाए तो गौरव बहुत ही ग्रेस और क्लास मैंटेन करते हुए गेम खेल रहे हैं. वो बिना चिल्लम-चिल्ली करे बहुत ही शांत स्वभाव से गेम में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने 9 हफ्तों तक गेम में अपने पत्तों को छिपाकर रखा और यही गौरव के गेम की स्ट्रैटिजी लगती है.

गौरव को पता है कि वो एक दमदार शख्सियत हैं, इसलिए वो शो में कैमरे के लिए झूठा एग्रेशन नहीं दिखाते हैं. वो कम बोलते हैं, लेकिन जब भी जिस मुद्दे पर बोलते हैं एक दम सटीक बोलते हैं. उनकी बातें ऑन पॉइंट होती हैं. हर चीज को लेकर उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है. गौरव दूर से बैठे-बैठे सभी को ऑब्जर्व कर लेते हैं. उन्होंने हर किसी की कमजोरी और ताकत को समझ लिया है और एक इंटेलीजेंट खिलाड़ी की तरह वो सीधा निशाना लगाकर वार करते हैं.

गौरव की इस अदा पर फैंस फिदा हो चुके हैं. वो ना ड्रामा क्रिएट करते हैं और ना कभी हदें पार करते हैं. लड़ाई में भी गौरव ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की. शो में वो ना कभी गाली-गलौज करते दिखे. गौरव को जब भी कोई चीज खटकती है, वो साफ शब्दों में अपनी राय सबके सामने रखते हैं.

यारों के यार हैं गौरव

हाल ही के एपिसोड में जब बिग बॉस समेत ज्यादातर घरवाले अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को नॉमिनेशन में डालना चाहते थे, तो गौरव ने अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया. उन्होंने ऐसे बातों को घुमाया कि बिग बॉस के फटकारने के बाद भी अशनूर और अभिषेक सही लगने लगे. गौरव पूरे बिग बॉस हाउस पर भारी पड़ते दिखे और गौरव की वजह से उनके दो करीबी दोस्त अशनूर और अभिषेक नॉमिनेट होने से बच गए.

गौरव का इतना स्मार्ट गेम देखकर फैंस समेत सेलेब्स भी उनके मुरीद हो गए. गौहर खान ने कहा कि उन्हें गौरव में विनर की क्वालिटी दिखती हैं. मनु पंजाबी ने भी गौरव के गेम की जमकर तारीफ की. मनु पंबाजी ने कहा कि गौरव भले ही हमेशा नहीं बोलते, लेकिन कब, कहां, क्या बोलना है और कितना बोलना है...ये उन्हें बखूबी पता है. यही उनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत है. हमारी नजर में इसे ही मास्टरमाइंड होना कहते हैं. गौरव शो में हर चीज को कैलकुलेट करके, सोच समझकर चीजें कर रहे हैं. उनका हर एक मूव काफी इंटेलीजेंट होता है.

मैदान में उतर चुके हैं गौरव

शो में आधा सफर तय करने के बाद गौरव अब खुलकर सामने आ चुके हैं. हाल ही के एपिसोड में वो अकेले में ये कहते दिखे थे कि अब कमर की पेटी बांधने का वक्त आ गया है और यहां से शुरू होता है असली गेम. गौरव की इस बात से साफ जाहिर है कि उन्होंने जानबूझकर अपने गेम को लेकर लोगों के मन में सस्पेंस क्रिएट किया था और अब जब शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है तो वो खुलकर मैदान में उतर गए हैं. अब शो में गौरव की अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है. लेटेस्ट एपिसोड में गौरव पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करते दिखे. दोस्तों संग मस्ती मजाक करते दिखे. सीरियस गौरव को अचानक गेम में सुपर एक्टिव और फनी अंदाज में देख घरवाले भी हैरान हैं, लेकिन शायद यही गौरव की स्ट्रैटिजी रही है, जो उनके फेवर में काम कर रही है.

गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. फैंस ने उन्हें शो का विनर बताना शुरू कर दिया है. गौरव इस समय बिग बॉस हाउस में रूल कर रहे हैं. अमन...शांति से रहने वाले गौरव ने बहुत स्मार्टली पूरा गेम अपने फेवर में कर लिया है. उन्हें भर-भरकर फैंस का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि वो यहां से ट्रॉफी तक का सफर कैसे तय करेंगे.

