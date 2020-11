BB: गौहर ने एजाज खान को बताया बदतमीज, बिहेवियर देख हुईं हैरान

बिग बॉस सीजन 14 में गौहर खान सीनियर बनकर 2 हफ्ते रही थीं. गौहर के साथ हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला भी शो का हिस्सा बने थे. रियलिटी शो से निकलने के बाद भी गौहर इसे करीब से फॉलो कर रही हैं. वे शो में कंटेस्टेंट्स के बिहेवियर पर कमेंट भी कर रही हैं.

एजाज खान पर भड़कीं गौहर

गौहर को इन दिनों एजाज खान का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. एजाज के बिहेवियर पर कमेंट करते हुए गौहर ने उन्हें बदतमीज तक बता दिया है. अपने लेटेस्ट ट्वीट में गौहर खान ने लिखा- एजाज काफी बुली करते हैं. वे बेहद बदतमीज हैं. मैं हैरान हूं. इससे पहले गौहर खान ने एजाज की कैप्टनशिप पर सवाल उठाए थे. गौहर ने एजाज पर कमेंट करते हुए लिखा था- कैप्टन कैप्टन होता है तानाशाह नहीं.

Eijaz is being such a bully ! N soooooooo bad tameez ! I’m amazed !