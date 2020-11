जावेद अख्तर के मानहानि नोटिस पर कंगना का तंज, 'एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड'

एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवादों में बने रहने का सिलसिला जारी है. मंगलवार को राइटर और संगीतकार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था. उन्होंने दावा किया था कि कंगना ने उनके खिलाफ मीडिया में कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिससे ना सिर्फ उनकी छवि धूमिल हुई है बल्कि वे सभी बाते एकदम बकवास हैं.

कंगना के खिलाफ जावेद अख्तर का एक्शन

जावेद अख्तर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना ने मीडिया के सामने कई बेवजह बयान दिए हैं. उन्होंने गलत तरीके से उनका नाम मीडिया में उछाला है. जावेद ने जोर देकर कहा है कि उनका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है. कहा ये भी जा रहा है कि जावेद, कंगना के ऋतिक रोशन केस को लेकर दिए गए बयान से भी नाराज हैं. कुछ न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि उन्हें जावेद अख्तर ने डराया-धमकाया था. उन्होंने कंगना को ऋतिक से माफी मांगने के लिए कहा था. अब नाराज जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का केस ठोक दिया है.

कंगना ने किया रिएक्ट

लेकिन हमेशा की तरह कंगना रनौत के हौसले पस्त नहीं हुए हैं. उन्होंने ना सिर्फ इस मानहानि नोटिस पर रिएक्ट किया है बल्कि उन्होंने तो इसे राजनीति से भी जोड़ दिया है. दरअसल शिवसेना सांसद ने भी इस मानहानि वाली खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. ऐसे में कंगना रनौत ने भी दोनों जावेद अख्तर और संजय राउत को एक साथ जवाब दे दिया है. उन्होंने संजय राउत के ट्वीट पर लिखा है- एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड. अब कंगना रनौत ने इस मामले में खुद को तो एक शेरनी बता दिया है लेकिन वहीं जावेद अख्तर और उनके सपोर्ट में खड़े लोगों की भेड़िया से तुलना कर दी है. उन्होंने ट्वीट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है. वे अकेली शेरनी की तरह सभी का मुकाबला कर रही हैं.

Lyricist Javed Akhtar files criminal complaint against Bollywood actress Kangana Ranaut for making defamatory statements on national and international television.



The complaint has been filed before the Metropolitan Magistrate at Andheri, Mumbai