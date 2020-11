BB: एजाज ने निक्की से धुलवाए अंडरगारमेंट्स? एक्टर पर भड़कीं काम्या-गौहर

बिग बॉस 14 में एजाज खान अपनी कैप्टेंसी को काफी गंभीरता से ले रहे हैं. एजाज खान ने अपनी कैप्टेंसी के अंदर एक खास रूल भी बनाया है. जिसके तहत वे अपने दोस्तों को खास रिवॉर्ड दे रहे हैं बशर्ते इसके बदले उन्हें कैप्टन के लिए कुछ खास करना होगा.

एजाज ने निक्की को ये फेवर किया है. एजाज खान ने निक्की तंबोली को अपनी असिस्टेंट बनाया है. जिसके तहत निक्की को एजाज खान के सभी काम करने होंगे. उनके कपड़ों से लेकर बर्तन धोने तक, एजाज की पूरी तरह से सेवा करनी होगी और एक्टर की सभी बातों को मानना होगा. निक्की तंबोली को एजाज इन कामों के बदले खास इनाम देंगे. उन्हें बीबी मॉल से एक आइटम या खाने की चीजें लेने का मौका देंगे.

एजाज खान पर भड़कीं काम्या-गौहर

एजाज निक्की से अपने कपड़े धुलवा रहे हैं. हालांकि एजाज ने निक्की से साफ कहा था कि वे अपने बॉक्सर और अंडर गारमेंट्स खुद धोएंगे लेकिन घरवालों को सामने उन्हें ऐसे जताना है कि निक्की ही सारे कपड़े धो रही हैं. अब काम्या पंजाबी ने एजाज पर हमला किया है. काम्या ने ट्वीट में लिखा- क्या ??? क्या एक कैप्टन लड़की से अपने अंडरगारमेंट्स धुलवा रहा है? क्या मैने बीपस को सही से सुना? मैं हैरान हूं. काम्या ने एजाज को क्रेजी बताया है.



बाद में जब काम्या को एक्स कंटेस्टेंटस एंडी ने बताया गया कि ये मजाक था, एजाज ने निक्की से अंडरगारमेंट्स नहीं धुलवाए, तब एक्ट्रेस ने लिखा- एक मजाक था, ओके, लेकिन अंडरवियर? मजाक दो लोगों के बीच था. ये निक्की तंबोली को दूसरे घरवालों के सामने बदनाम करना है. चलो धुलवाए नहीं पर सुखवा तो लिए. बीमार, एंडी क्या तुम भूल गए तुम्हारे साथ ब्रा की वजह से उस सीजन में क्या हुआ था. गौहर खान ने भी एजाज पर कमेंट करते हुए लिखा- कैप्टन कैप्टन होता है तानाशाह नहीं.

Captain is a Captain , NOT a DICTATOR ! 🤷🏻‍♀️ — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 2, 2020

What ????? Did the captain make a girl wash his underwears???? Did I hear the beeps correctly?? I am shocked !!!!! @BiggBoss @ColorsTV #BB14 #EijazKhan #nikitamboli — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 2, 2020

Your anger and outburst was absolutely right #KavitaKaushik , this man is power crazy , now we know why you did not want to call him your friend ! #underwearforthought @BiggBoss @Iamkavitak @ColorsTV #BB14 pic.twitter.com/0gf1Mb3KJ7 — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 2, 2020

A joke ok, still underwear? A joke wich was only between two people! This only defamed #nikitamboli in front of other housemates! Chalo dhulwaya nahi par shukwa toh diya 🙄 #sick Andy u forgot what had happened with u in our season bcoz of a bra? @ColorsTV @BiggBoss #bb14 https://t.co/tkyqUsJIen — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 2, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

एजाज खान और निक्की के बीच काफी अच्छी पट रही है. लेकिन आने वाले एपिसोड का प्रोमो देख लगता है कि एजाज का निक्की संग रिश्ता अब खराब होने वाला है. दरअसल, एजाज को नॉमिनेशन से किसी एक सदस्य को सुरक्षित करने को कहा गया है, जिसपर वे जैस्मिन भसीन का नाम लेते हैं. ये बात पवित्रा और निक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है.