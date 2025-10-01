BB19: फरहाना भट्ट ने अभिषेक बजाज पर फेंका पानी, गुस्से से तिलमिलाए एक्टर, दी धमकी

बिग बॉस 19 में कश्मीर की हसीना फरहाना भट्ट ने माहौल गरम किया हुआ है. अपनी कैप्टेंसी में वो खूब एग्रेसिव दिख रही हैं. हर दूसरे कंटेस्टेंट्स से फरहाना की लड़ाई हो रही है. कुनिका सदानंद, अशनूर कौर के बाद फरहाना हैंडसम हंक अभिषेक बजाज के पीछे पड़ गई हैं. अपकमिंग एपिसोड में वो अभिषेक संग भिड़ती दिखेंगी.

अभिषेक-फरहाना में हुई लड़ाई

हुआ यूं कि अभिषेक बेडरूम में सो रहे थे. क्योंकि ये बिग बॉस के रूल का उल्लंघन है, इसलिए फरहाना गुस्सा हो जाती हैं. वो बोतल से अभिषेक के ऊपर पानी डालती हैं. इससे अभिषेक नाराज हो जाते हैं. अशनूर, मृदुल, गौरव खन्ना, प्रणित मिलकर फरहाना के खिलाफ बोलते हैं. अभिषेक ने फरहाना पर भड़कते हुए कहा- पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने पानी की बाल्टी नहीं मारी तो मेरा नाम बजाज नहीं है.

फरहाना का बजाज के ग्रुप को चैलेंज

फरहाना ने कहा- मेरी मर्जी जो होगी वो करूंगी. उन्होंने अभिषेक के ग्रुप को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्हें जो करना है वो करें. वो किसी से डरती नहीं हैं. अशनूर ने कहा कि ये सब गलत है. फरहाना पर्सनल चीजों को बीच में ला रही हैं. इसके जवाब में फरहाना ने अशनूर को अभिषेक की वॉचमैन बनने की सलाह दी. फरहाना और अभिषेक के बीच हुए क्लैश ने फैंस की एक्साइटमेंट को तेज कर दिया है.

बिग बॉस 19 की विलेन बनीं फरहाना भट्ट

फरहाना भले ही निगेटिव और एग्रेसिव खेल रही हैं. लेकिन शो को लेकर सिर्फ उन्होंने ही बज बना रखा है. अपने लाउड नेचर के लिए उन्हें लोगों ने घर का विलेन भी घोषित कर दिया है. सोशल मीडिया पर फरहाना को ट्रोल किया जाता है. क्योंकि फरहाना पीस एक्टिविस्ट हैं, इसलिए शो में उनका लोगों से लड़ना, बदतमीजी करना, चिल्लाना, दूसरों को भला-बुरा कहना.. लोगों को हैरान करता है. बीते एपिसोड में उनकी कुनिका सदानंद से तगड़ी लड़ाई हुई थी. घर में फरहाना की कुछ ही लोगों के साथ पटती है. नेहल उनकी अच्छी दोस्त हैं. दोनों ही सीक्रेट रूम से होकर शो में वापस लौटी हैं.

