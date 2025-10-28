scorecardresearch
 

Bigg Boss 19: 'घटिया लड़की...दफा हो जा', अशनूर पर भड़कीं फरहाना, 60 साल की कुनिका ने थाली बजाकर किया तमाशा

अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की एक गलती की वजह से उन्हें छोड़कर बाकी सभी घरवाले नॉमिनेट हो गए हैं. इस बात से भड़की फरहाना ने अशनूर को खूब फटकारा, शहबाज ने भी अभिषेक को खरी-खोटी सुनाई. घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है.

X
अशनूर पर भड़कीं फरहाना (Photo: X/@Farrhana_bhatt)
Bigg Boss 19: अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के कारण बिग बॉस हाउस में हल्ला मचा हुआ है. दोनों की एक गलती की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है. ऐसे में अशनूर और अभिषेक पर कई घरवालों का गुस्सा फूट पड़ा. फरहाना भट्ट ने अशनूर को खूब खरी-खोटी सुनाई. वहीं, दूसरी ओर कुनिका ने अलग अंदाज में बदला लिया. 

अशनूर-अभिषेक ने तोड़ा शो का नियम

दरअसल, अशनूर और अभिषेक माइक उतारकर बात करते दिखे. बिग बॉस के बार-बार वॉर्निंग देने के बाद भी दोनों बिना माइक के बात करते रहे. ऐसे में बिग बॉस दोनों पर भड़क गए. बिग बॉस ने घरवालों से कहा कि अशनूर और अभिषेक को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए.

ये फैसला लेने का हक घर के कैप्टन मृदुल को दिया गया था. मगर मृदुल ने कहा कि अभिषेक और अशनूर को एक मौका दिया जाना चाहिए. मृदुल के फैसले से गुस्साए बिग बॉस ने अभिषेक और अशनूर को छोड़कर बाकी सभी घरवालों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है.

अशनूर पर चिल्लाईं फरहाना

बिना किसी गलती के नॉमिनेशन में आने पर सभी भड़क गए. फरहाना भट्ट ने अशनूर कौर को जमकर लताड़ लगाई. फरहाना चिल्लाते हुए अशनूर से बोलीं- तुम बात न ही करो तो बेहतर रहेगा. तुम दफा हो जाओ यहां से. तुम्हारा हक ही नहीं है कुछ बकवास करने का. तुम 10 साल के बच्चे से भी ज्यादा बद्तर हो. घटिया लड़की. फरहाना भट्ट की बातों के जवाब में अशनूर ने कहा- मुझे कोई वैम्प नहीं कहता है. दोनों के बीच फिर जमकर लड़ाई-झगड़ा हुआ. 

कुनिका ने घर में मचाया बवाल

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक और अशनूर की गलती की वजह से नॉमिनेट होने पर कुनिका ने अलग ही अंदाज में अपना गुस्सा निकाला. इस बार वो न चिल्लाईं और न झगड़ा किया, बल्कि उन्होंने थाली को चम्मच से बजाना शुरू कर दिया. थाली पीटते हुए कुनिया बोलीं- सुनो...सुनो ऐलान है...यहां 9 बेगुनाहों को सजा दी गई है...दो गुनहगारों की वजह से और एक कमजोर लीडर की वजह से.

इसके अलावा कैप्टन मृदुल के फैसले से नाराज कुनिका, तान्या और नीलम ने घर का काम करने से भी इनकार कर दिया है. घर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मृदुल, अभिषेक और अशनूर की इस हरकत पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे. 

